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Как Китай вторгнется в Россию

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  • 11.06.2017, 19:24
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Cледует помнить, насколько хрупка РФ в объятиях могучего соседа.

После саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, который укрепил связи азиатских государств и сделал более ясным юго-восточный вектор развития внешней политики РФ, будет уместно вспомнить выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон» годовой давности. В ней режиссер наглядно представил сценарий китайского вторжения в Россию, пишет vlasti.net.

В передаче последовательно описываются возможные маневры воинских соединений армии КНР и подчеркивается почти полная неспособность России противостоять ей. Даже ядерное оружие, согласно сюжету, не помогает. Коррумпированная и ориентированная на Запад элита России охотно соглашается на мирный договор, отдав завоевателю большую часть территории.

Сценарий описан Михалковым настолько правдоподобно, что начинаешь верить популярной когда-то в Китае притче о двух тиграх и обезьяне. Два тигра, Россия и США, дерутся, а умная обезьяна (Китай) сидит на дереве и ждет, когда они ослабнут, чтобы стать победителем схватки.

Конечно, холодной войны уже нет, путь в Азию для России оправданный и верный. Но следует помнить, насколько хрупка Россия в объятиях могучего соседа.


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