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Активисты из Мозыря поставили власти в «неудобное положение»

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  • 11.06.2017, 20:23
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Фото с сайта nn.by

Чиновники испугались народной инициативы по уборке Припяти.

Мозырские активисты борьбы против аренды Припяти решили доказать, что благоустраивать берега реки и выполнять другие нужные мероприятия на общенародном природном объекте могут не только арендаторы, но и общественность, пишет nn.by.

Ситуация с намерением властей в Мозыре сдать в аренду 91 километр реки Припять и 300 гектаров пойменных озер продолжает обрастать прецедентами.

Как сообщил Гомельский Зеленый портал, в ответ на протесты мозырян Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси предлагает вообще отказаться от аренды рек и каналов во всей стране. Проект соответствующего нормативного акта уже внесен на рассмотрение главы государства. Таким образом ведомство предполагает снизить социальную напряженность в обществе, которую вызывает аренда общенародных природных объектов.

Ранее органы власти в Мозыре объясняли, что аренда реки необходима для того, чтобы было с кого спросить за состояние берегов, за проведение других мероприятий. Но мозырская общественность решила доказать власти, что за свей рекой люди смогут присмотреть и сами.

Активисты борьбы против аренды Припяти решили провести 10 июня на берегу реки специальную акцию — квест, во время которого в форме состязания убрать мусор около воды. Желание принять участие в акции выразили многие рыбаки и не равнодушные к экологии жители Мозыря. О намерении провести акцию региональный координатор инициативы «Зеленый дозор» Павел Ноздря 1 июня электронным письмом уведомил Мозырский райисполком.

Как рассказал журналистам Павел Ноздря, чиновники решили, что квест по уборке мусора на берегу Припяти — это массовое мероприятие, и сообщили активисту, что для его проведения организаторы должны были обратиться за две недели в исполком за соответствующим разрешением.

«Тогда я сказал представителям исполкома, что это самый обычный субботник, который всего лишь предполагается провести в игровой форме, но, если это считается массовым мероприятием, то мы его отменяем и это, скорее всего, вызовет скандальную ситуацию и недовольство людей, — говорит Павел. — На это мне сказали: «Так почему же вы сразу не написали «субботник», а применили какое-то непонятное слово «квест»? Субботник можно проводить! Это не массовое мероприятие!»

И хотя письменного разрешения на проведение акции от исполкома организаторы не получили, тем не менее, власть поручила местным коммунальщикам направить к месту проведению квеста-субботника мусоровоз, чтобы вывезти собранный мусор.

Акция прошла в субботу без каких-либо эксцессов. Участники, которых на берег Припяти вполне добровольно приехала почти 40 человек, собрали около 12 кубометров мусора, а самых активных уборщиков организаторы поощрили призами. При этом многие участники уборки мусора особо отмечали, что у людей, благодаря активной и многочисленной компании по противодействию аренде реки все более и более вызревает в сознании чувство ответственности за окружающую среду, чувство того, что река — общая, и общественность может взять на себе ответственность за состояние такого природного объекта без участия государственных органов или каких-то арендаторов.


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