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Виктория Азаренко возвращается на корт

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  • 11.06.2017, 20:29
Виктория Азаренко

Звезда белорусского тенниса планирует возвращение 18 июня.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готовится к возвращению на корт после рождения ребенка, пишет «Трибуна».

Она планирует выступить на турнире в испанской Мальорке, который стартует 18 июня. Эти состязания станут для Вики первой проверкой сил перед Уимблдонским турниром, который пройдет с 3 по 16 июля.

Напомним, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко родила сына в декабре 2016 года и сейчас набирает форму под руководством известного американского тренера Майкла Джойса.

Ранее она планировала вернуться в профессиональный тур на соревнованиях в американском Стэнфорде, которые пройдут с 31 июля по 6 августа, но хорошие показатели в ходе тренировок позволят ей войти в форму быстрее.


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