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Чиновникам мешают палатки с овощами и фруктами на улицах Минска

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  • 11.06.2017, 20:53
Фото: onliner.by

Бизнесмены-палаточники оказались более маневренными, чем магазины.

Об этом сообщил агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Доморацкий во время прямой линии в Мингорисполкоме, пишет ej.by.

Как пояснил А. Доморацкий, палатки начали выставлять в тот период, когда были проблемы с поставкой фруктов-овощей в магазины. Бизнесмены оказались более маневренными и смогли насытить рынок товаром, предлагая его в такой форме. Сегодня дефицита нет, в магазинах и на рынках полный ассортимент фруктов-овощей. Причем товар проверенный, чистый, хранится в надлежащих условиях, вдобавок реализуется зачастую по акциям и скидкам.

«Осенью, скорее всего, предоставим дополнительные места для продажи овощей в микрорайонах, но палаточная торговля будет сокращаться», — констатировал заместитель председателя


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