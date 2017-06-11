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Фотофакт: Запонка солдата времен героического восстания Калиновского

  • 11.06.2017, 21:18
Фото: istpravda.ru

Подобная «черная бижутерия» несла определенный смысл.

В 1863 г. на территории Беларуси, Польши, Литвы началось восстание против Российской империи. В Беларуси до сих сохранилось много артефактов той эпохи, пишет istpravda.ru.

Одним из них является представленная на сайте газеты «Наша Нива» запонка, выполненная в виде герба восстания, на котором были изображены «Погоня», польский «белый» орел и архангел Михаил. Это вещь была найдена под белорусским городом Кобрин.

Фото: istpravda.ru

Данные украшения были популярны после подавления восстания Кастуся Калиновского и назывались «черной бижутерией». Такие запонки носили в знак траура по убитым и вывезенным в Сибирь повстанцам и членам их семей.

Фото: istpravda.ru

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