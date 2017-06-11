Экзитполы: На парламентских выборах во Франции лидирует партия Макрона 11.06.2017, 21:34

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Партия «Вперед!» предварительно опережает своих оппонентов.

По данным экзитполов, партия "Вперед!" набрала около 30 процентов голосов, консерваторы получили 19-20 процентов, правые популисты - 17 процентов, пишет Dw.com.

По данным экзитполов, партия нового президента Франции "Вперед!" стала лидером по итогам первого тура французских выборов. За нее проголосовали около 30 процентов избирателей, сообщил в воскресенье, 11 июня, бельгийский телеканал RTBF, сославшись на данные двух экзитполов.

При этом, согласно этой информации, консервативная партия "Республиканцы" набрала около 19-20 процентов, на третьем месте - "Национальный фронт" с 17 процентами. За ними следуют крайне левая партия "Неподчинившаяся Франция" (12 процентов) и Социалистическая партия (7-8 процентов), сообщает далее RTBF.

Спустя месяц после президентских выборов граждане Франции вновь участвовали в голосовании - 11 июня в стране прошел первый тур парламентских выборов. По данным предвыборных опросов, за партию "Вперед!" нового главы государства Эмманюэля Макрона и ее союзников готовы были проголосовать около 30 процентов из 47 миллионов французских избирателей, что обеспечило бы сторонникам президента абсолютное большинство в Национальном собрании.

Кроме того, социологи предсказывали резкое сокращение мандатов Социалистической партии экс-президента Франсуа Олланда, а также правых "Республиканцев". В то же время "Национальный фронт" правой популистки Марин Ле Пен, представители которого занимают сейчас только два кресла в парламенте, может значительно усилить свои позиции.

Министерство внутренних дел страны сообщило о сравнительно низкой явке избирателей. По состоянию на 17 часов (18 часов мск) в голосовании приняли участие 40,75 процента избирателей. В 2012 году этот показатель был почти на шесть процентных пунктов выше.

Французская избирательная система предполагает голосование в 577 одномандатных округах в два тура. Чтобы обеспечить себе место в парламенте уже в первом туре выборов, кандидату в своем избирательном округе нужно набрать более половины голосов. Если ни одному из них это не удастся, то 18 июня состоится второй раунд голосования. В нижнюю палату парламента - Национальное собрание - пройдет кандидат, получивший большинство голосов.

Бельгийские и швейцарские франкоязычные СМИ раньше французских сообщают об экзитполах, поскольку на них не распространяется действие законодательства Франции. Французский закон о выборах запрещает публиковать информацию о предполагаемом исходе выборов до закрытия избирательных участков.