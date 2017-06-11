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Активисты взялись за «дорожный вопрос» в Барановичах

  • 11.06.2017, 21:45

Представители барановичского велодвижения сняли видеоролик о состоянии тротуаров в городе.

Авторы ролика поинтересовались у горожан, удобно ли им ездить на велосипедах по Барановичам.

– Давно ведем разговор про ужасное состояние тротуаров нашего города. И даже кто-то сказал, что тема «высосана» из пальца, мол, все гуд, все отлично… Но это не так. Обратились с вопросом к простым людям, которые ездят на простых велосипедах. Их мнение очень сходится с тем, что мы давно озвучиваем: тротуары в городе в плачевном состоянии, бордюры высокие, и никто никак не решает проблему, – рассказал Intex-press Алексей Шугаев, активист группы «Вело Движение Барановичи».

В ближайшее время велосипедисты собираются записаться на прием в горисполком, где хотят обсудить с представителями местной власти этот вопрос.


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