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В Чите полицейские нашли у сотрудницы почты две тонны недоставленных писем

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  • 11.06.2017, 21:59

Материалы дела направлены в службу судебных приставов.

В Чите полицейские нашли 2 тонны недоставленных писем при обыске у сестры работника почты. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю, пишет ren.tv.

В рамках административного дела следствие выясняет, почему работница почтового отделения не доставляла письма, в том числе и судебные направления, по месту назначения. Кроме того, предстоит выяснить, почему недоставленная корреспонденция хранилась у родственницы.

Материалы дела направлены в службу судебных приставов.


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