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Александр Глеб: После отпуска решу, что делать дальше: поиграть еще год или нет

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  • 11.06.2017, 22:10

Знаменитый белорусский футболист рассказал о перспективах своей карьеры.

Белорусский полузащитник Александр Глеб, покинувший в мае «Крылья Советов», поделился планами на будущее, пишет «Трибуна».

«Я люблю футбол и открываю для себя новые лиги. Сейчас чувствую себя прекрасно и совершенно не устал от футбола. Не знаю, какими будут мои дальнейшие действия, даже не задумывался об этом.

В декабре я стал папой, так что в настоящее время больше уделяю внимания семье. Хочется поехать всем вместе на отдых, а после отпуска уже решать, что же делать дальше: поиграть еще один год или нет.

В течение четырех лет я получал юридическое образование в Академии управления при президенте. Не уверен, но, может быть, смог бы связать с этим как-то свою жизнь. Ведь там я получил массу знаний и информации, которая действительно меня увлекает», – сказал Глеб.


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