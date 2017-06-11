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В Латвию прибыла военная техника испанской армии

  • 11.06.2017, 22:19
Фото: Минобороны Латвии

НАТО расширяет оборонительный контингент в странах Балтии.

В воскресенье утром в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии, сообщает LETA. Более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента НАТО, прибыли в страну уже в пятницу, пишет Delfi.lt.

Фото: Delfi.lt

Министерство обороны Латвии сообщает, что в воскресенье в порт пришел военный груз: танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, а также транспорт технической поддержки и логистики. В воскресенье и понедельник, 12 июня, техника будет переброшена на военную базу в Адажи, где будут дислоцированы подразделения испанской армии. Министерство предупреждает автоводителей о том, что в момент перевозки военной техники на отдельных участках дорог в окрестностях Риги и Адажи возможны кратковременные задержки движения. Водителей призывают держаться правого края проезжей части, пропускать колонну и не пытаться ее обогнать.

Фото: Delfi.lt

Ранее уже сообщалось, что в Латвии будет размещена расширенная боевая группа НАТО под руководством Канады. В состав группы входит более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.


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