Партия Макрона победила на парламентских выборах во Франции 12.06.2017, 7:40

Министерство внутренних дел опубликовало окончательные результаты подсчета голосов.

Центристское движение «Вперед, республика» президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), прошедших в воскресенье при рекордно низкой явке - голосовать пришли меньше половины избирателей (48,71%), свидетельствуют окончательные данные министерства внутренних дел, сообщает ria.ru.

В целом по стране за кандидатов от «Вперед, республики» проголосовали 28,21% избирателей. Далее следует правоцентристская партия «Республиканцы» - 15,77%, правый «Национальный фронт» Марин Ле Пен - 13,20%, левая «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона - 11,02% и бывшая правящей левоцентристская «Социалистическая партия» - 7,44%.

Национальное собрание - нижняя палата парламента - избирается по мажоритарной системе, кандидаты пытаются заручиться поддержкой электрората в 577 одномандатных округах. Претенденту для победы необходимо набрать свыше 50 процентов голосов. Однако в большинстве округов этого не произошло. Победители станут известны неделю спустя по результатам второго тура голосования, где кандидату достаточно набрать простое большинство.

Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.