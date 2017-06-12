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Как белорусы захватили Брянск и немножко Москвы

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  • 12.06.2017, 7:52
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Наши люди на бизнес-просторах восточного соседа.

«Белорусское лобби в российском бизнесе» - так называется статья на сайте «Телескоп», цель которой доказать, что не только «россияне купили в Беларуси весь бизнес», но и наши в России не отстают. Конечно, это не лобби, и не доказательство экспансии белорусского бизнеса на рынке большой восточной соседки. Это, в большинстве своем, примеры того, как важно поддерживать национальный бизнес, чтобы потом он поддерживал реноме Беларуси как страны умных и предприимчивых людей.

Но примеры не безынтересные, пишет сайт belaruspartisan.org.

Нефтяные активы белорусов в России

Разработкой и добычей нефти и газа в России занимается «дочка» «Белоруснефти» компания «Янгпур». К слову, несмотря на скромные запасы нефти в нашей стране, Беларусь самостоятельно добывает «черного золота» примерно на миллиард долларов в год.

Помимо «Белоруснефти» собственные нефтяные вышки в Российской Федерации имеют белорусы Юрий и Алексей Хотины, а также Виктор Лагвинец. Восточносибирское нефтегазокондесантное месторождение и компанию «Дулисьма» белорусы выкупили вскладчину в 2012 году. Свои нефтяные активы в Саратовской области (с 2002 года) имеют также белорусы Валерий Шумский (уроженец Вилейки) и Артур Зубарик. Им принадлежат нефтедобывающие компании «Бородскнефть» и «Поволжскнефть».

Недвижимость в Москве

Белорусскими «королями недвижимости» по праву считаются отец и сын Юрий и Алексей Хотины из Минска. Свой бизнес в Беларуси они начинали с торговли парфюмерией и косметикой. А в настоящий момент они, пожалуй, самые успешные игроки на рынке московской недвижимости. Их семья владеет 2 млн кв. м офисных и торговых площадей в Москве, включая гостиницу «Москва» (старинное здание в 75 м от Кремля), бизнес-центры Cherry Tower (м. «Новые Черемушки»), «Красный богатырь» (м. «Преображенская площадь»), «Нижегородский» (Нижегородская улица на севере Москвы), а также рынок «Горбушка» и ТЦ «Горбушкин двор», крупнейший московский торговый центр – «Филион» и многими другими объектами. Также в их собственности находится старинный российский банк «Югра».

Белорусские заводы в России

Одной из самой крупной сделок за последние годы стало приобретение брестским рыбоперерабатывающим предприятием «Санта Бремор» (владелец Александр Мошенский) российской компании «Русское море». Российская компания пошла с молотка вместе с заводом по производству пресервов из рыбы и морепродуктов в подмосковном Ногинске.

Еще одним успешным примером поглощения можно считать сделку между производителем дорожно-строительной и коммунальной техники «Амкодор» (владелец Александр Шакутин), и Брянским заводом «Энергозапчасть». Благодаря включению в свой состав российских мощностей, «Амкодор» стал крупнейшим производителем данного вида техники в СНГ.

Свое производство в России имеет и крупная частное белорусское предприятие «Алютех». ООО «Алютех-Сибирь» ориентировано на работу с Сибирским, Дальневосточным и Уральским федеральными округами России.

Компьютерная техника

Выходцы из Беларуси владеют также крупными международными брендами в сложной электронике. Знаете ли вы, что популярный международный бренд Prestigio (выпуск навигаторов и смартфонов), чьи заводы находятся в Китае, Тайване, Чехии, России и Кипре, принадлежат белорусскому бизнесмену Сергею Костевичу (основателю бренда). 30% всех проданных в России навигаторов и смартфонов выпадают на долю Prestigio.

Беларусь как IT Мекка

Пожалуй, самый известный из прославленной на весь мир IT-плеяды белорусов – основатель и генеральный директор компании Wargaming Виктор Кислый. Свою первую компанию, выпускавшую компьютерные игры, он основал в 1998 в Минске. А всемирная слава и миллиардное состояние пришли к нему с игрой World of Tanks в 2010 году.

К слову, основной офис его компании (по миру их несколько десятков) продолжает находиться в Минске. Белорусы любят «Танки» и Wargaming за успешность и креативность (по приглашению компании в Минск приезжали Стивен Сигал и Дольф Лунгрен). В России свою «экспансию» Wargaming осуществляет через свой офис в Питере.

Широкую известность как главного айтишника белоруса имеет также владелец международной EPAM Systems Аркадий Добкин. Компания всемирно известна благодаря созданию высококачественного программного обеспечения. Свой стартап он открыл в 1993 году. Один из двух «офисов» EPAM (первый был в гараже в Нью Джерси) находился в полуподвальном помещении по улице Куйбышева в Минске. Сейчас EPAM резидент парка высоких технологий в Минске, а также имеет офисы в 25 странах мира и считается одним из мировых лидеров IT.

«У нас была простая задача: мы пытались доказать Западу, что русскоговорящие программисты на самом деле умеют программировать», – признался недавно сам Добкин.

Еще один белорус-программист Дмитрий Юрченко и его компания «А-Клевер» (с главным офисом в Москве), также успешно работает на рынке России. В свой актив молодой миллионер записал разработку первой в России медицинской сигнализации, встроенную в гаджеты и бижутерию.

Белорус Александр Волчек IT-специалист (бывший руководитель известной тренинговой компании «Бизнес Молодость»). Сейчас управляет фермерскими рынками в Москве – Северный, Коптевский, Каширский, Усачевский и др.

Белорус Дмитрий Навоша – сооснователь и генеральный директор крупнейших спортивных сайтов в России sports.ru и tribuna.com

Белорус Владимир Холязников – генеральный директор KupiVIP Group. Компания была основана в Москве в 2008 году и выросла в огромную онлайн-площадку по продаже брендовой одежды со скидками в России, Беларуси и Украине.

Этот список можно продолжать очень долго. Белорусских программистов, владеющих собственным успешным бизнесом в России, очень много.

Белорусская сеть магазинов покоряет Россию

Популярный в Беларуси благодаря своим скидкам и «бонстикам» «Евроопт» вот уже несколько лет успешно работает в России. Компания имеет 29 магазинов в Смоленске и Смоленской области, а также несколько магазинов в Брянске. «Фишкой» сети магазинов, которые в РФ называются «Евроторг» является постоянное наличие в своем ассортименте товаров белорусского производства, которые так любят российские граждане.

«Прежде всего мы позиционируемся как сеть магазинов, продающих товары белорусского производства, – объясняет представитель компании. – Это подчеркивается и рекламой, и оформлением, и навигацией внутри магазинов, и всей психологией нашего бизнеса. Мы в России, можно сказать, торговые представители предприятий нашей страны».

Более того, «Евроторг» в России так окреп, что даже стал заниматься онлайн-доставкой продуктов на дом в некоторые районы Москвы.

Приграничные интересы

Несмотря на то, что фактическая граница между РБ и РФ отсутствует, для многих белорусских предпринимателей, стремящихся покорить российский рынок, выгодно открыть свой бизнес непосредственно в России. Приграничные области России подходят для этого как нельзя лучше. Потому белорусы давно и прочно обосновались в Смоленской и Брянской областях.

Смоленск плотно застроен крупными белорусскими дистрибьюторскими компаниям: «Пинскдрев», «Белита-Витэкс», «Инволюкс», ПП «Полесье», «Белвест», «Белль Бимбо», «КиС», «Мебесон» и другими. Чаще всего с участием белорусского капитала здесь появляются торговые и производственные предприятия. Смоленск также является лидером по количеству прописанных в нем белорусских ИП, которые стремятся продвинуть свои товары и услуги вглубь России.

А вот влияние белорусов на экономику Брянска еще более серьезное. По оценкам аналитиков, малые и средние белорусские предприятия контролируют уже целые районы Брянской области. Белорусам удалось стать абсолютными лидерами в автоперевозках, строительстве, торговле, в лесной и деревообрабатывающей отрасли.

По словам белорусских предпринимателей, российский рынок не только существенно больше отечественного, но и более конкурентный.


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