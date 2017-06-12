Порошенко сделал неожиданное признание на празднике открытия безвиза с ЕС

Порошенко сделал неожиданное признание на празднике открытия безвиза с ЕС4
- 12.06.2017, 7:59
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Почему семья президента Украины 11 июня восстановила исторический статус-кво.
Открывая безвиз с Евросоюзом для своей страны, президент Украины Петр Порошенко сделал неожиданной признание.
«Сегодня очень важный лично для меня день. 11 июня – это день рождения моего отца, Алексея Ивановича Порошенко. Папа, этот подарок и для тебя. С днем рождения тебя!» – приводит слова Петра Порошенко ukranews.com.
Отцу президента Украины вчера исполнился 81 год. Между прочим, в 2009 году ему было присвоено звание «Герой Украины» «за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур».
Родился Алексей Иванович Порошенко 11 июня 1936 года в селе Сафарьяны Измаиловского уезда тогдашней Румынии. И сегодня его сын символически восстановил статус-кво: сегодня Украина вернулась в Европу.