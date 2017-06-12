Тереза Мэй: В новый кабинет министров вошел весь талант Консервативной партии 12.06.2017, 8:27

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Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

В Лондоне оглашен состав нового правительства Британии.

Премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что в новом составе кабмина представлен "весь талант Консервативной партии", сообщает ВВС.

"Нам необходимо провести успешный "брексит". Мы будем иметь дело с острыми вопросами: психическим здоровьем, достойным техническим образованием для молодежи и кризисом доступного жилья", - добавила премьер.

Премьер также подтвердила, что хотела бы проработать на посту полный срок.

Вопреки распространявшимся ранее слухам, Борис Джонсон сохранил должность главы Форин-офиса

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Наиболее значительная перемена - выдвижение Дэмиана Грина, друга и сподвижника Терезы Мэй, на пост кабинет-министра - по сути, второго человека в руководстве страной.

Грин, знакомый с Мэй уже около 40 лет, заменит в этой должности другого консерватора, Бена Гаммера, не проработавшего на своем посту и двух лет.

Дэвид Гок стал министром труда и пенсий. Ранее он был заместителем руководителя казначейства.

Друг и соратник премьер-министра Дэмиан Грин займет пост второго человека в правительстве

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Бывший министр юстиции Майкл Гоув, изгнанный из правительства Терезы Мэй год назад после референдума о выходе Британии из ЕС, вернулся в правительство как министр природы, продовольствия и сельского хозяйства.

Экс-глава министерства энергетики и бывший кандидат в премьерское кресло Андреа Лидсом стала лидером Палаты общин.

Новым министром юстиции стал Дэвид Лидингтон, сменив на этом посту Лиз Трасс. Она, в свою очередь, перемещена на должность заместителя министра финансов.

Большинство остальных членов кабинета сохранили свои портфели.

Ожидалось, что Тереза Мэй проведет масштабные перестановки в своем правительстве после всеобщих выборов, состоявшихся в минувший четверг. Однако ее пространство для маневра оказалось ограничено, ввиду того, что возглавляемая ею партия консерваторов не сумела заручиться абсолютным большинством мест в парламенте.

Лиз Трасс потеряла портфель министра юстиции и переведена на работу в министерство финансов

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Кабинет министров Британии: сохранившие свой пост

Министр финансов (канцлер казначейства) - Филип Хаммонд

Министр внутренних дел - Эмбер Радд

Министр иностранных дел - Борис Джонсон

Министр по выходу из Евросоюза - Дэвид Дэвис

Министр обороны - Майкл Фэллон

Министр здравоохранения - Джереми Хант

Министр по делам общин - Саджид Джавид

Министр по международному развитию - Прити Пател

Министр транспорта - Крис Грейлинг

Министр по делам бизнеса и энергетики - Грег Кларк

Большинство позиций, включая секретаря казначейства (министра финансов) Филипа Хаммонда, министра образования Джастину Грининг, министра здравоохранения Джереми Ханта и отвечающего за иностранные дела главу Форин-офиса Бориса Джонсона, остались неизменными.

Сохранивший свой пост Джонсон снова заявил в воскресенье о своем доверии Мэй: "Я продолжу поддерживать ее, и все, кого я знаю, также поддержат ее".

Дэвид Гок - один из немногих новых министров в кабинете

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"С такими-то перестановками римейнеры [сторонники сохранения членства Британии в ЕС] получат большинство в кабинете министров, когда он соберется", - написал бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж, твердый сторонник выхода страны из Евросоюза.

Пока остается неясным, какую именно форму примет соглашение тори с Демократической юнионистской партией, однако обе партии выразили желание работать дальше в этом направлении.

Эта консервативная правоцентристская партия популистского толка выступает под националистическими лозунгами. Она также выступает против абортов и однополых браков.

Министр обороны Майкл Фэллон заявил, что в целом поддерживает договоренности между партиями, однако не согласен с позицией североирландской партии по вопросам гей-браков.

Лидер лейбористов Джереми Корбин также заявил о готовности сформировать правительство.