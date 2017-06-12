Навальный пообещал вывести на улицы 212 городов 12.06.2017, 8:21

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Фото: ria.ru

Сегодня состоится всероссийская антикоррупционная акция.

12 июня состоится всероссийская антикоррупционная акция, которую организует штаб потенциального конкурента Владимира Путина в президентской гонке в 2018-ом.

Накануне акции неизвестные взломали сайт Ярославской прокуратуры и опубликовали на нем скандальный фильм Навального «Он вам не Димон» с подписью «сидите дома, а то мы вас посадим».

Политик Алексей Навальный выпустил экстренное сообщение на Youtube, в котором заявил о переносе антикоррупционного митинга в Москве с проспекта Сахарова на Тверскую улицу, передает tvrain.ru.

Такое решение было принято после того, как организаторы не смогли найти подрядчика, который бы установил сцену на Сахарова, где акция была согласована со столичными властями, объяснил Навальный. Акция на Тверской не согласована.

По словам Навального, подрядчики последовательно один за другим отказывались устанавливать сцену. Решение о переносе акции было принято после того, как последний подрядчик в воскресенье сообщил, что руководство запретило ему устанавливать оборудование, подчеркнул политик.

Еще утром в воскресенье, уточнил Навальный, этот подрядчик уверял, что их фирму никто не принудит отказаться от работы на акции, однако вечером сообщил, что ему пришло распоряжение от руководства — отказаться от заказа без объяснения причин. «У нас под запретом данное мероприятие в данной геолокации», — процитировал подрядчика Навальный.

Навальный связал это решение с Кремлем и призвал своих сторонников выйти на несогласованную акцию на Тверской с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки.

На своем сайте Навальный уточнил, что в Санкт-Петербурге акцию против коррупции решили провести на Марсовом поле.

На сайте московской мэрии ранее появилось сообщение, что 12 июня Тверская улица будет перекрыта от Пушкинской до Охотного ряда в честь Дня России. Там пройдет фестиваль «Времена и эпохи. Собрание».

Антикоррупционный митинг на площади Сахарова 12 июня был согласован с властями Москвы. Полиция Москвы за два дня до акции пообещала «жестко» реагировать на нарушения во время акции.

11 июня в Туле люди в штатском задержали местного координатора штаба Навального и отвезли в отделение полиции.

26 марта антикоррупционная акция прошла в 84-х российских городах.