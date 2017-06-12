Ученые назвали необычный способ сберечь нервы 2 12.06.2017, 8:45

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Исследователи из Мадрида поделились рекомендацией, как сохранить нервную систему в более здоровом состоянии.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, эти специалисты провели эксперимент с участием 200 человек, пишет healthyliving.com.ua.

Хотите сберечь нервы – пейте вино: его употребление помогает справиться со стрессом, а также повышает защищенность организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера. Именно такой вердикт озвучили авторы исследования, сотрудники Института по исследованиям продуктов питания в Мадриде.

«Вино содержит компоненты, предотвращающие гибель нервных клеток. Кроме того этот напиток обладает свойством успокаивать в стрессовой ситуации, помогает в профилактике болезней Альцгеймера и Паркинсона», - заявили, в частности, испанские ученые.

Представители науки не впервые высказываются о полезности вина для психики человека и конкретно для главного органа нервной системы – головного мозга. Недавно нейробиологи из США, исследовавшие свойства вина, выдвинули гипотезу о том, что для активации мозговых функций вино является наиболее предпочтительным «тренажером», превосходя в этом плане даже прослушивание музыки и решение головоломок.

В то же время ученые констатируют, что для оздоровления вино следует пить крайне умеренно. Авторы эксперимента, проводившегося в Мадриде, констатировали: винные метаболиты оказывают благотворное влияние на нервную систему при условии, что потребляется не более ста миллилитров виноградного напитка в день.