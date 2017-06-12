Лев Марголин: Чтобы слезть с нефтяной иглы, надо менять власть 12.06.2017, 8:59

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Лев Марголин

Фото с сайта ucpb.org

Режим в Беларуси не собирается делать серьезных ходов из успешного опыта европейских стран.

Соединенные Штаты Америки начали регулярные поставки сжиженного газа в ЕС, обеспечивая диверсификацию поставщиков и энергетическую безопасность Европы, заявил министр энергетики США Рик Пери.

Танкеры с американским сжиженным газом стали под разгрузку в Нидерландах и Польше. По словам Пери, Европа рассматривает США как потенциальный ключевой источник энергетической диверсификации с целью снижения влияния России как главного поставщика энергоресурсов в этот регион.

Не стоит ли и Беларуси воспользоваться опытом европейских соседей — об этом экономист Лев Марголин рассказал «Завтра твоей страны».

— Европа нашла альтернативу российскому газу. Может, и Беларуси стоит последовать этому примеру в качестве диверсификации?

— Было бы неплохо, хотя чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно было бы знать условия таких поставок. Я не думаю, что цена там лучше, чем мы покупаем газ у России. Хотя если бы все было на рыночных условиях — тогда да.

— На официальном белорусском уровне уже звучали заявления о необходимости поиска альтернативных источников поставок энергоресурсов в нашу страну. Это так и осталось только декларациями?

— В необходимости альтернативы никаких сомнений нет. Но наша власть использует подобные заявления, скорее всего, для того, чтобы припугнуть Россию, а не для поиска реальной альтернативы.

— Сейчас нефтегазовые войны с Россией вроде бы закончились. Надолго ли?

— Думаю, нет, это до следующего конфликта. Мы были свидетелями не первой такой войны, и она не последняя. Если бы было действительно желание реально диверсифицировать поставки энергоресурсов, то можно было бы посмотреть и на Штаты, подумать о том, чтобы продлить нефтепровод из Польши. Но пока власти не собираются делать таких серьезных ходов. Тем более что для нас это все НАТО, потенциальные враги, которые спят и видят, как разбить наш «хрустальный сосуд».

— Как обстоят дела с альтернативными источниками энергии, ведь чиновники уже не раз заявляли о важности таких проектов?

— Это было бы желательно, но тогда коренным образом надо менять экономику, проводить структурные реформы, чтобы инвесторы на само деле, а не на словах были заинтересованы в том, чтобы прийти сюда с новыми технологиями. Поскольку попытки внутри найти какие-то альтернативные пути развития экономики – это пустой звук. Единственный способ – это действительно привлечение инвестиций с передовыми технологиями, со своими рынками сбыта. Но для этого нужны радикальные реформы, а Лукашенко сказал, что мы на них не пойдем.

— Беларусь потребляет довольно много газа. Почему это так?

— Во многом он используется в качестве сырья, например, «Гродно-азот» полностью работает на газе, ряд других предприятий, да и почти вся энергетика связана с газом, за исключением небольшой части, которая основана на возобновляемых источниках.

Конечно, это не хорошо, когда у нас почти вся энергетика работает на сырье, которого у нас нет и от которого мы зависим. Но у нас же опять-таки находят самые экзотические выходы из ситуации – та же АЭС, которая показывается как альтернативный способ производства энергии, как способ избавиться от газовой зависимости, но она же ставит нас в зависимость от ядерного сырья, которое тоже будет поставляться из России. Так что все это больше политические игры, чем серьезная стратегическая задача. И этот замкнутый круг прервется только тогда, когда в Беларуси поменяется власть. Нынешняя власть не готова идти на серьезные перемены в этом направлении.

— Насколько Россия сегодня заинтересована в удерживании Беларуси, в том числе и в энергетическом плане?

— Вообще, она сильно заинтересована в удерживании Беларуси, поскольку у России сегодня не так много друзе и союзников, хотя назвать Лукашенко другом Путина сложно. Россия в любом случае понимает, что на данном этапе мы никуда от нее не денемся, но за это приходится платить. И эту плату мы периодически видим – то в виде кредитов, то льгот по стоимости. Судя по всему, мы сильно нужны России.