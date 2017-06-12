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Все, что нужно знать в первый день ЦТ по новым правилам

  • 12.06.2017, 9:15
  • 5,281
Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня в Беларуси проходит первое централизованное тестирование.

Это экзамен по белорусскому языку. Закончатся тесты 2 июля, потом их можно будет сдать только в резервные дни.

Как сообщает БелТА, желающих сдать белорусский язык в этом году на ЦТ больше, чем в прошлом. Сейчас — почти 28,5 тысячи абитуриентов, в 2016 году их было около 22,3 тысячи человек. Возможно, это связано с тем, что в этом году у абитуриентов появилась возможность сдавать на один тест больше, и некоторые выбрали два языка — русский и белорусский. Всего на ЦТ по всем предметам зарегистрировались более 92 тысяч человек. Больше всего на русский язык — 75,4 тысячи.

В 2016 году на ЦТ по белорусскому языку абсолютный результат 100 баллов получили 50 человек. Пороговый балл для специальностей, не связанных с филологией и лингвистикой, — 10, связанных — 20.

ЦТ начинается в 11.00. Абитуриенты должны прийти не позднее чем за 30 минут до начала экзамена, сообщается на сайте Республиканского института контроля знаний. При себе у них должны быть зарегистрированный пропуск, документ, паспорт или вид на жительство, удостоверение беженца или справка об утере или краже документа, гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета.

Напомним, в этом году абитуриенты будут поступать по-новому — можно сдавать ЦТ по четырем предметам, а не по трем, как раньше. Срок действия сертификатов продлен до двух лет.

В вузы на бюджет на «очку» и «заочку» планируют набрать 27,1 тысячи абитуриентов. Всего же вузы пополнят 58 тысяч новых студентов.

Портал tut.by опубликовал календарь ЦТ-2017 в Беларуси.


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