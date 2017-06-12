Путин допустил ошибку Штирлица1
- Евгений Минченко
- 12.06.2017, 9:24
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Тактика правителя РФ начинает давать сбои.
Посмотрел NBC Sunday Night with Megyn Kelly, как она интервьюирует Путина.
Из интересного:
1. Путин ушел от темы "патриотичных хакеров". Теперь придерживается изначальной версии - мы ни при чем, реальные виновники пытаются перевести стрелки на Россию. Это не перебивает по авторитетности "доклад 17-ти спецслужб";
2. Впервые прозвучал ответ по контактам с Майклом Флинном - Путин посидел с ним однажды за столом на мероприятии, перекинулся парой слов и только постфактум узнал, что это бывший сотрудник спецслужб. Для американцев, учитывая путинский бэкграунд в КГБ, который ещее. Не поверят. В американоцентричную картину мира это не укладывается;
4. Возникла относительно новая тема - "России по большому счету все равно, кто во главе Америки, потому что основной курс не изменится. Нам и смысла нет вмешиваться". Для поляризованного между демократами и республиканцами американского общества неубедительно. Для них разница между Трампом и Хиллари, в том числе в отношении к России, очевидна. Забавно, что это еще и прозвучало в интервью Мегин, у которой открытая вражда с Трампом;
5. Путин допустил "ошибку Штирлица" - перепутал пол ребенка, когда говорил о "трехлетней дочери". У Мегин сыну 3 года, а дочери 6. Но это, наверное, только она и заметила.
В общем, без альтернативной версии о заказчиках хакерских атак российская тактика отрицания работать не будет.
Евгений Минченко, «Фейсбук»