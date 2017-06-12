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Минтруда отказалось повышать стипендии, пособия и зарплату военным

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  • 12.06.2017, 9:32
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Чиновники считают, что цены в Беларуси выросли недостаточно.

Индекс потребительских цен за май не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра — к январю нынешнего года. Поэтому минимальную зарплату и денежные доходы населения не будут индексировать, сообщили в Минтруда, передает tut.by.

За май не будут индексировать зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений также не будут индексировать.

Минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей, за май тоже не индексируется.


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