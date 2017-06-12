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Андрей Шевченко: В битве с Финляндией мы доказали, что мужики

  • 12.06.2017, 9:42
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Главный тренер сборной Украины по футболу прокомментировал победу над Финляндией 2:1.

Андрей Шевченкo после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Финляндии (2:1) отметил, что игроки выстояли, проявив характер. По его словам, футболисты доказали, что они мужики.

«Конец сезона, все уставшие. Важно было поднять мотивацию ребятам, — приводит pressball.by слова Шевченко. — Они поняли это. Сегодня оценивать как-то игру тяжело, потому что это была битва. Футболисты выстояли характером и показали, что они — мужики, которым не все равно. Для меня это самое главное. Я поблагодарил их не за игру, а за борьбу. В таких играх надо показывать весь свой характер».


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