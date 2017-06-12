У властей что-то пошло не так с «делом патриотов» 5 Сергей Пульша, «Новы Час»

12.06.2017, 9:56

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Действия властей только подтверждают политический и заказной характер дела.

Фигуранты «дела патриотов» понемногу выходят на свободу. Против некоторых прекращают преследование. Что бы это значило? Чем и когда может закончиться дело?

Как известно, недавно против Дмитрия Дашкевича и Сергея Пальчевского были прекращены уголовные дела, а руководителя бобруйского клуба «Патриот» Николая Михалькова и его сына Яна выпустили из под стражи и сняли обвинения. Михальков вернулся на работу в клуб «Спутник», частью которого и есть военно-спортивный клуб «Патриот», - то есть снова работает с детьми. Как-то странно, с учетом обвинений, которые предъявлялись Михалькову.

Более того, продолжит свою деятельность лесной палаточный лагерь «Бригантина», где проходили лагеря «Патриота», - по мнению экспертов, именно его имел в виду Лукашенко, когда говорил о «лагере боевиков в лесах под Осиповичами». Теперь сотрудники лагеря заняты пополнением технической базы.

Связано это с арестом Михалькова или нет, но ранее в лагерь приезжали по 20 подростков, в этом году ожидается 35.

Выпущен на свободу под подписку о невыезде водитель Статкевича Сергей Кунцевич, в машине которого, якобы, нашли ящики с «коктейлем Молотова». Он заявил о пытках электрошокером во время задержания. Таким образом спецслужбы пытались выяснить, где накануне 25 марта скрывается Николай Статкевич. Но опять же заметим: цель пыток была, как бы цинично это ни звучало, «утилитарная» и с «делом патриотов» ничего общего не имеет.

Также под подписку о невыезде из СИЗО КГБ освобожден художник-дизайнер Андрей Белявский. Он, напротив, говорит, что к нему следственные относились «даже с уважением», а после освобождения помогли добраться домой.

Однако вместе с тем, на допрос была вызвана жена задержанного по «делу патриотов» Андрея Дундукова Анна, которая отказалась от дачи показаний. По словам женщины, «все прошло хорошо, быстро, относились очень дружелюбно».

Также известно, что на допрос вызывают и других родных задержанных, но многие не хочет это сообщать в СМИ, чтобы, мол, «не навредить».

По мнению представительницы семей фигурантов «дела патриотов» Нины Шидловской, вызов для дачи показаний родственников обвиняемых свидетельствует о том, что доказательная база по подготовке массовых беспорядков и участия задержанных в каких незаконных вооруженных формированиях не собрана. Поэтому следователи пытаются хоть что-то получить из показаний родных.

Но остановить эту машину одномоментно невозможно. Поэтому некоторым фигурантам этого дела сроки содержания под стражей продлены - кому на два, а кому на четыре месяца.

По состоянию на 5 июня за решеткой остаются 14 фигурантов «дела патриотов». Из СИЗО по тому же делу вышли 18 человек.

В связи с этим возникают законные вопросы: какие перспективы у этого дела? Дойдет она до суда вообще?

Известный в Беларуси юрист и правозащитник Гарри Погоняйло настроен оптимистично. Конечно, он замечает, что с юридической точки зрения оценить «дело патриотов» нет возможности. «Для юридической оценки мы знаем слишком мало. Мы не знаем, какие события и факты легли в основу предъявленных обвинений, которые подлежали оценке с точки зрения Уголовного кодекса, насколько она была обосновано и законно возбуждено», - отметил Погоняйло.

Что касается перспектив дела, то, по мнению юриста, сегодняшние действия властей подтверждают ее политизированность. «Сейчас действия властей показывают, что тогда надо было напугать, парализовать патриотическую деятельность так называемых« экстремистов », хотя никакого экстремизма в патриотических действиях не было и нет. Поэтому понемногу дело спускается на тормозах. Людей, освобождают, кому-то дело разрывают, кого-то выпускают под подписку. Я полагаю, что она плавно сойдет на тот же ноль, с которого она начиналась », - считает Гарри Погоняйло.

В принципе, понятно, что «дело патриотов» - не просто политизировано, а политическое полностью.

Достаточно вспомнить, что задержания ее фигурантов начались только после того, как Лукашенко объявил о «вскрытой организации боевиков». То есть, спецслужбы создали это дело «под заказ» правителя. А большое внимание к ней со стороны государственной пропаганды расценивалось как попытка сбить протестный настрой «нетунеядцев», который всколыхнул белорусское общество. Сейчас протесты закончились, и фигуранты дела за решеткой - без надобности.

Но то, что патриотов продолжают держать за решеткой, а некоторым из них срок содержания продлен вплоть до сентября, огорчает. Очевидно, что осенью, когда общество выйдет из отпусков и садово-дачного сезона, протестные настроения усилятся. И показательный процесс над якобы «экстремистами» может быть еще одной попыткой избиения этих настроений. По крайней мере, из суда белорусский пропаганда снова может делать «картинку» о тех, кто раскачивает «лодку стабильности» синеокой Беларуси.

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Сергей Пульша, «Новы Час»