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В первый день безвизом c ЕС воспользовались почти две тысячи украинцев

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  • 12.06.2017, 10:33

Самое популярное направление «безвизового маршрута» - Польша.

Такие цифры на утро 12 июня огласил в «Фейсбуке» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слабодян, пишет «Белсат».

78% безвизовых посетителей Европы пересекли границу через автомобильные пункты пропуска, 22% - через авиационные. Наиболее популярным направлением остается Польша, куда поехали 63%.

Двум лицам отказали в безвизовом въезде. В обоих случаях из-за «предыдущих грехов» украинских граждан в отношениях с миграционным законодательством ЕС.

Безвиз Украины и Евросоюза стартовал 11 июня. Теперь владельцы нового биометрического паспорта смогут свободно посетить все страны Шенгена. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на праздничном концерте по этому поводу, процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».


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