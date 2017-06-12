закрыть
12 июня 2017, понедельник, 11:22
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Шутники» из милиции шлют смс независимой журналистке в Могилеве

  • 12.06.2017, 10:41
Алина Скребунова

Журналистка предложила неизвестным выслать повестку по установленной форме.

Могилевская журналистка-фрилансер Алина Скребунова 9 июня получила sms-сообщение на номер мобильного телефона, сообщает сайт baj.by.

Неизвестные лица предложили журналистке «явиться в общественный пункт охраны правопорядка № 6 администрации Октябрьского района г. Могилева 13-го июня в 13-00».

Журналистку вызывают в качестве лица, «против которого ведется административный процесс по ч. 2 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь (незаконное изготовление продукции СМИ)».

По словам Алины Скребуновой, она была удивлена, получив такое сообщение от неизвестных лиц и с неизвестного ей номера телефона. Алина говорит, что это могла быть и чей-то не очень умной шуткой. Поэтому журналистка посоветовалась с друзьями и прислала на этот номер сообщение в ответ.

«Если вы действительно из милиции, то пришлите мне письменный документ с печатями в установленной законом форме», - написала в sms-сообщении Скребунова.

Вместе с тем журналистка не исключает, что сотрудники Октябрьского РОВД г. Могилева действительно пытаются привлечь ее к ответственности за сотрудничество с телеканалом «Белсат», так как ранее это же пытались сделать сотрудники Ленинского РОВД г. Могилева. В частности, Алину Скребунову 12 мая вызвали в Ленинский РОВД г. Могилева. Основанием для вызова послужило то, что в отношении Скребуновой проводилась проверка по поводу ее причастности к появлению на телеканале «Белсат» двух материалов из Могилева.

Журналистка отказалась давать какие-то объяснения сотрудникам милиции на основании статьи 27 Конституции Республики Беларусь, а на днях она получила сообщение из Ленинского РОВД, что административный процесс в отношении ее прекращен за недоказанностью вины.

«Такое ощущение, что милиция очень хочет меня наказать, - говорит Скребунова. - Как будто у них есть сведения, что я сотрудничаю с «Белсат», но доказательств этого они не имеют».

В 2015 году сотрудники милиции уже пытались привлечь Алину Скребунову к ответственности за нарушение части 2 ст. 22.9 КоАП РБ. Тогда милиционеры Ленинского РОВД г. Могилева также инкриминировали журналистке сотрудничество с телеканалом «Белсат». Однако судья Ленинского района Могилева Елена Волкова прекратила производство по делу Алины Скребуновой, так как истек срок привлечения ее к ответственности.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?