«Шутники» из милиции шлют смс независимой журналистке в Могилеве 12.06.2017, 10:41

Алина Скребунова

Журналистка предложила неизвестным выслать повестку по установленной форме.

Могилевская журналистка-фрилансер Алина Скребунова 9 июня получила sms-сообщение на номер мобильного телефона, сообщает сайт baj.by.

Неизвестные лица предложили журналистке «явиться в общественный пункт охраны правопорядка № 6 администрации Октябрьского района г. Могилева 13-го июня в 13-00».

Журналистку вызывают в качестве лица, «против которого ведется административный процесс по ч. 2 ст. 22.9 КоАП Республики Беларусь (незаконное изготовление продукции СМИ)».

По словам Алины Скребуновой, она была удивлена, получив такое сообщение от неизвестных лиц и с неизвестного ей номера телефона. Алина говорит, что это могла быть и чей-то не очень умной шуткой. Поэтому журналистка посоветовалась с друзьями и прислала на этот номер сообщение в ответ.

«Если вы действительно из милиции, то пришлите мне письменный документ с печатями в установленной законом форме», - написала в sms-сообщении Скребунова.

Вместе с тем журналистка не исключает, что сотрудники Октябрьского РОВД г. Могилева действительно пытаются привлечь ее к ответственности за сотрудничество с телеканалом «Белсат», так как ранее это же пытались сделать сотрудники Ленинского РОВД г. Могилева. В частности, Алину Скребунову 12 мая вызвали в Ленинский РОВД г. Могилева. Основанием для вызова послужило то, что в отношении Скребуновой проводилась проверка по поводу ее причастности к появлению на телеканале «Белсат» двух материалов из Могилева.

Журналистка отказалась давать какие-то объяснения сотрудникам милиции на основании статьи 27 Конституции Республики Беларусь, а на днях она получила сообщение из Ленинского РОВД, что административный процесс в отношении ее прекращен за недоказанностью вины.

«Такое ощущение, что милиция очень хочет меня наказать, - говорит Скребунова. - Как будто у них есть сведения, что я сотрудничаю с «Белсат», но доказательств этого они не имеют».

В 2015 году сотрудники милиции уже пытались привлечь Алину Скребунову к ответственности за нарушение части 2 ст. 22.9 КоАП РБ. Тогда милиционеры Ленинского РОВД г. Могилева также инкриминировали журналистке сотрудничество с телеканалом «Белсат». Однако судья Ленинского района Могилева Елена Волкова прекратила производство по делу Алины Скребуновой, так как истек срок привлечения ее к ответственности.