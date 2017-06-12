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Отец маленькой джазовой пианистки из Солигорска: Мы учили ноты вместе с Софией

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  • 12.06.2017, 10:45

В субботу 10 июня «Джазовые вечера» возле минской ратуши открыла семилетняя София Курлович из Солигорска.

Видео с девочкой, которая всего два года играет на фортепиано (но как!), собирает сотни тысяч просмотров. София говорит, что мечтает стать артисткой, что ей очень легко играть на фортепиано и что тратит она на занятия два часа ежедневно. Ее любимый музыкант — Денис Мацуев, передает «Еврорадио».

О том, как это — растить ребенка-вундеркинда, рассказал отец девочки, Константин.

- Ребенок старается, занимается по несколько часов в день. Мы чувствуем большую ответственность за нее, надо ей уделять много внимания, везде водить. Ведь она же не только на пианино играет, она и в бассейн ходит, занимается также танцами и пением.

- В Солигорске Софию считают звездой?

- Софию знают только те, кто увлекается искусством. А так она обычный ребенок. Ходит на площадку, как все дети, катается на велосипеде.

- У вас музыкальная семья? Какая музыка звучит в вашем доме?

- Как только София пошла в музыкальную школу, мы все вместе, семьей, учили ноты. А так она слушает разную музыку. Любит песню «Вдвоем» Наргиз. Ей мелодичные нравятся. Подбирает много.

- Возможно, если такими темпами София будет развиваться, обычной музыкальной школы ей будет маловато. Не собираетесь переезжать в Минск?

- Пока мы об этом не думали. Полагаю, еще рано. Все идет, как идет. Она же ходит в школу. Учится хорошо. На одни десятки. Она усидчивая и очень ответственная.


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