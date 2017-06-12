«Димон, выйди вон»: В России начались антикоррупционные митинги 12.06.2017, 10:59

Фото: @kosaretskii

Уличные шествия проходят во Владивостоке, Благовещенске и Казани.

В России в понедельник, 12 июня, начались антикоррупционные митинги, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) во главе с известным оппозиционером Алексеем Навальным. По сообщениям СМИ, митинги уже идут во Владивостоке, Благовещенске и Казани. Во Владивостоке и Благовещенске произошли задержания, сообщает «Немецкая волна».

Во Владивостоке задержаны как минимум два человека, в том числе координатор местного предвыборного штаба Навального Юрий Кучин. Его доставили в отделение полиции еще до того, как он добрался до места проведения акции. В отношении Кучина будет рассматриваться административное дело по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга.

Задержан также Максим Шинкаренко, собиравшийся устроить одиночный пикет. У него изъят плакат с надписью «Димон, выйди вон», который он не успел развернуть. Еще одного участника антикоррупционной акции во Владивостоке облили зеленкой. Всего в санкционированном митинге оппозиции на привокзальной площади участвуют более 300 человек, передают корреспонденты.

Еще несколько человек задержали после драки с ОМОНом. Одному из участников акции казаки проломили голову. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, сообщает «Новая газета».

Всего на данный момент известно об 11 задержанных на акции против коррупции по Владивостоке. Среди них в том числе Дмитрий Федоров, Денис Соломаха, Дмитрий Шилин, Антон Расин, Алексей Павлюченко, Владимир Ковалев, Веньямин Ипатов, Семен Голубовский. Последние трое — несовершеннолетние.

Позднее стало известно, что казаки напали на оператора и журналиста издания, а также избили нескольких активистов. Один из казаков ударил местного депутата Артема Самсонова.

Сообщается также о задержаниях в Благовещенске. По словам сотрудника ФБК Леонида Волкова, полиция задержала на площади Ленина мужчину, стоявшего с плакатом «Россия без коррупции». В это время другие участники акции скандировали: «Позор!», их точное количество не уточняется. Между тем в санкционированном митинге в Казани, проходящем на окраине города, участвуют около 400 человек.