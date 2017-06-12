Ученые рассказали о целебных свойствах меда 12.06.2017, 11:17

Природный сахар (трегалоза), содержащийся в меде, может предотвратить сердечные приступы.

Об это стало известно благодаря открытию Университета Вашингтона, пишет (orthodox.od.ua http://www.orthodox.od.ua/main/18621-uchenye-rasskazali-o-celebnyh-svoystvah-meda.html).

Данный сахар активирует белок TFEB, который заставляет иммунные клетки (макрофаги) удалять жирные отложения из артерий. Как показали эксперименты с мышами, трегалоза снижала объемы отложений примерно на 30%.

То есть реально сокращался риск атеросклероза, из-за которого артерии теряют эластичность, повышается давление, развиваются серьезные сердечные недуги и сердечные приступы.

Обычно при атеросклерозе макрофаги не способны очистить сосуды от отложений, так как они больше фокусируются на самом воспалении в сосудах.

В свою очередь, трегалоза не только усиливает действие макрофагов, но и заставляет эти клетки вести себя принципиально по-новому. Кстати, трегалозу можно также найти в грибах, лобстерах и креветках. Правда, в рамках эксперимента была доказана эффективность только инъекций трегалозы. Оральные формы сахара не работали.