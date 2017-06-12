Модернизируя нефть 2 Кирилл Нежданский, «Белгазета»

12.06.2017, 12:07

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Бессменно сидящие в креслах «крепкие хозяйственники» снова показали свою некомпетентность.

Первый день лета в Беларуси ознаменовался совещанием у Лукашенко по вопросам модернизации нефтеперерабатывающей отрасли и снижением экспортных пошлин на нефть. Сколько ни фантазируй про беспилотные автомобили и блокчейны, пока именно нефть остается фундаментом экономики Беларуси. Поэтому призыв Лукашенко преодолеть спад в нефтепереработке, прозвучавший 1 июня, не был неожиданным.

Факторов этого спада несколько: во-первых, тянущаяся с переломного 2015г. инерция обрушения цен на баррель; во-вторых, сокращение поставок российского сырья на НПЗ в 2016г., инициированное Москвой в ответ на нежелание Минска выполнять контракт по газу; в-третьих, технологические причины - начиная от неприспособленности оборудования отечественных НПЗ, проектировавшихся под российский Urals, к тяжелым сортам нефти (Венесуэла, Азербайджан, Иран) и заканчивая не раз продекларированным желанием нарастить глубину переработки.

Продажам небольших объемов отечественной сырой нефти в Германию ничто не грозит. А вот интенсивность экспорта нефтепродуктов зависит и от ценовой конъюнктуры, и от отношений с РФ, и от глубины переработки. «Этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Мы должны выработать план действий по выводу НПЗ из существующей плохой ситуации», - заявил Александр Лукашенко, открывая совещание.

По его словам, на нефтепереработку приходится 13% промышленности и 17% экспорта, однако отдача от отрасли падает: «Добавленная стоимость нефтепереработки в ВВП в 2016г. составляет всего 0,5%. Вклад двух НПЗ сопоставим, например, с такой компанией, как «Белтелеком».

Стоп, а как же изумляющая россиян глубина переработки нефти на белорусских НПЗ, их высочайшая, по уверениям официальных лиц, технологичность? Ведь Беларусь лидирует в СНГ по качеству и экологической чистоте моторного топлива. Увы, ценовой шок и нефтегазовая война 2016г. обнажили слабые, уязвимые места ключевой для бюджета отрасли. В итоге, отметил глава государства, «нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль».

НПЗ так и не вышли на запланированную на 2015г. глубину переработки свыше 90%, хотя в спорах с россиянами белорусские эксперты козыряли и более высокими цифрами.

Справка «БелГазеты». В 2015г. оба НПЗ нарастили объем переработки более чем на 3%, до 23 млн.т, однако в 2016г. было переработано лишь 18,6 млн.т (с учетом азербайджанской нефти), что на 19% ниже уровня 2015г. За 2016г. экспорт продукции НПЗ в стоимостном выражении сократился, по экспертным оценкам, примерно на 40%. Урезание поставок российской нефти в 2016г. обошлось отрасли примерно в $1,2 млрд. валютной выручки. Ухудшение ценовой конъюнктуры на традиционных рынках сбыта стоило для нефтепереработчиков около $1,65 млрд.

В общем, опять модернизация, поглотив выделенные на нее немалые средства, не завершилась успехом и не дала результата. Сложно спорить с Александром Григорьевичем, когда он признает, что виной тому стали не только сбытовые или технологические, но и управленческие проблемы: «Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до 5 лет)».

В общем, приехали: крепкие хозяйственники, бессменно сидящие в креслах по причине своих уникальных управленческих компетенций, вдруг оказываются некомпетентными. Или дело не в компетенциях?

Модернизация, дубль-2

Между тем все это уже было: сюжет с отраслевой модернизацией прошел в 2012-15гг. апробацию на деревообрабатывающих предприятиях, а претензии к топ-менеджменту НПЗ публично озвучивались в начале 2017г.

Так, в феврале был освобожден от должности Владимир Третьяков, гендиректор ОАО «Нафтан», на котором сложилась более тяжелая, нежели на Мозырском НПЗ, ситуация. Собственно, и 1 июня Лукашенко подчеркнул: «Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства». В связи с отставкой Третьякова звучали официальные комментарии главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой и «Белнефтехима», прямо называвшие причиной отставки срыв сроков модернизации.

В марте, когда гендиректором Мозырского НПЗ стал Виталий Павлов, а «Нафтан» возглавил Александр Демидов, Лукашенко еще раз поставил перед ними задачу - в кратчайшие сроки ударно завершить модернизацию, «чтобы там можно было перерабатывать нефть любой марки и из разных стран». Очевидно, что глава государства готовится к новым углеводородным баталиям с Кремлем, намереваясь парировать давление РФ альтернативными поставками, до сих пор неизменно оказывавшимися нерентабельными.

На совещании 1 июня Лукашенко снова прошелся по данным директорам НПЗ при назначении указаниям и динамике их исполнения: «Времени прошло достаточно, чтобы вникнуть в суть дела. Я их предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится». В общем, велел сменить колею и рулить бодрее.

Похвально, что глава государства поднялся над отраслевой рутиной и наконец начал делать системные выводы: «У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. И я уже премьеру и главе администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено… Собрать специалистов по всем направлениям… Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол».

Курировать работу над ошибками будет Кочанова - надо сказать, оптимальная кандидатура для такой задачи.

Лукашенко настроен серьезно: «Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может».

Но раз это происходит на практике, значит, налицо тенденция, за которой стоят вполне объективные причины. Любопытно было бы, если бы Кочанова подсчитала, какой процент поручений Лукашенко выполняется вообще, а не только КПД модернизационных проектов.

$500 млн. + $700 млн.

Некоторые подробности модернизации НПЗ раскрыл журналистам после совещания председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. По его словам, «рынки перегружены поставками как нефти, так и нефтепродуктов», что «ведет к снижению маржинальности», из какового и проистекают все беды нефтепереработчиков РБ. Бюджет модернизации, по словам Ляшенко, составляет $500 млн. для одного НПЗ и свыше $700 млн. для другого. Как мы знаем, состояние «Нафтана» хуже, однако проекты по переработке нефти тяжелых сортов обычно замкнуты на Мозырский НПЗ, да и сама модернизация пока еще не завершена. Поэтому стоит воздержаться от выводов, какая цифра относится к тому или иному предприятию, и окончательных оценок стоимости проектов.

Справка «БелГазеты». Мозырский НПЗ в 2016г. ввел 5 технологических объектов общей стоимостью $480 млн. Задача переработки тяжелых нефтяных остатков будет решаться вводом установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установки по производству водорода, установки по производству серы, а также 21 вспомогательного объекта. На «Нафтане» основной модернизационный проект - ввод комплекса замедленного коксования.

По словам Ляшенко, реализация обоих инвестпроектов обеспечит повышенный выход светлых нефтепродуктов и глубину переработки, которые благоприятно скажутся на финансовом положении НПЗ и расширении их рынков сбыта. По сути, основная цель та же - 90% глубины переработки к 2019г. Разве что после майского визита Лукашенко в Пекин на форум OBOR в актив модернизационного проекта можно записать кредитные ресурсы и оборудование китайских госкорпораций. Характерна реплика Лукашенко: «Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019г. мы окончательно завершим модернизацию НПЗ». Впрочем, у крепких хозяйственников есть еще шанс не разочаровать своего лидера в очередной раз.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»