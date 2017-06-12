Как в Вильнюсском аэропорту встретили первых «безвизовых» украинцев 2 12.06.2017, 11:56

9,164

В Литве приготовили особые мероприятия для граждан прилетевших без виз Украины.

11 июня вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины для посещения стран Шенгенской зоны, а также ряда других европейских государств.

Первых прибывших в Вильнюсе граждан Украины без виз в аэропорту ожидала теплая встреча с украинскими флагами и песнями, сообщает delfi.lt.

"Теперь мы можем ездить, куда хотим и как хотим. Никто нас теперь не держит", - сказал один из героев репортажа Евгения Титова.

Для Украины - это очень важный шаг на пути интеграции с ЕС. Президент Петр Порошенко в торжественной речи в Киеве заявил, что накануне вступления безвизового режима в силу его преследует ощущение нового года. "Ибо мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром", — подчеркнул Порошенко, выступая на праздничном концерте по повду этого события.

С 11 июня все граждане Украины, включая проживающих на территории оккупированного Крыма и востока Украины и имеющих биометрический паспорт, могут перемещаться в 26 странах ЕС без виз, включая Великобританию и Ирландию, а также четырех ассоциированных членов Шенгенской зоны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Поездки должны быть кратковременными, с деловыми, туристическими, семейными, культурными, спортивными и иными целями.

С 2010 года Украина последовательно реализовывала так называемый план действий по либерализации визового режима в целях успешного сотрудничества ЕС с правоохранительными и миграционными службами Украины.

За этот период Украина выполнила все выдвинутые ей требования в таких сферах, как охрана документов, интегрированное управление границами, борьба с организованной преступностью, управление миграцией, сотрудничество правоохранительных органов и торговля людьми.