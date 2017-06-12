В туркомплексе под Минском взорвался самогонный аппарат

В туркомплексе под Минском взорвался самогонный аппарат9
- 12.06.2017, 12:22
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При взрыве в здании частично обвалилась крыша.
В туристическом комплексе «Дукорскі маёнтак» в Пуховичском районе Минской области в субботу, 10 июня, взорвался котел самогонного аппарата. Происшествие случилось около 11 часов дня, сообщает пресс-служба МЧС.
Туркомплекс имеет официальное разрешение на изготовление самогона.
При взрыве в здании частично обвалилась крыша, было повреждена имущество. Пострадал работник винокурни. Как сообщает sb.by, мужчина получил травмы различной степени тяжести и ожоги 1-3-й степеней 30% тела. Его госпитализировали.
Причина взрыва выясняется.