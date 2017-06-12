В туркомплексе под Минском взорвался самогонный аппарат 9 12.06.2017, 12:22

7,971

При взрыве в здании частично обвалилась крыша.

В туристическом комплексе «Дукорскі маёнтак» в Пуховичском районе Минской области в субботу, 10 июня, взорвался котел самогонного аппарата. Происшествие случилось около 11 часов дня, сообщает пресс-служба МЧС.

Туркомплекс имеет официальное разрешение на изготовление самогона.

При взрыве в здании частично обвалилась крыша, было повреждена имущество. Пострадал работник винокурни. Как сообщает sb.by, мужчина получил травмы различной степени тяжести и ожоги 1-3-й степеней 30% тела. Его госпитализировали.

Причина взрыва выясняется.