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В туркомплексе под Минском взорвался самогонный аппарат

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  • 12.06.2017, 12:22
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При взрыве в здании частично обвалилась крыша.

В туристическом комплексе «Дукорскі маёнтак» в Пуховичском районе Минской области в субботу, 10 июня, взорвался котел самогонного аппарата. Происшествие случилось около 11 часов дня, сообщает пресс-служба МЧС.

Туркомплекс имеет официальное разрешение на изготовление самогона.

При взрыве в здании частично обвалилась крыша, было повреждена имущество. Пострадал работник винокурни. Как сообщает sb.by, мужчина получил травмы различной степени тяжести и ожоги 1-3-й степеней 30% тела. Его госпитализировали.

Причина взрыва выясняется.


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