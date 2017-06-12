Все больше абитуриентов выбирает белорусский язык на ЦТ 1 12.06.2017, 12:27

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Количество сдающих тест по русскому языку заметно сократилось.

Более 92 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ, сообщил БелТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

"В текущем году зарегистрировано 92 274 человека. Это на 8,5 тыс. меньше, чем в прошлом году. Однако с учетом того, что разрешено сдавать четыре предмета, человеко-тестов, которые являются одним из основных показателей, - 311 830. Это больше на 40,5 тыс., чем в прошлом году", - отметил Николай Феськов.

При этом только 40% абитуриентов воспользовались возможностью зарегистрироваться на ЦТ по четырем предметам. На русский язык зарегистрировалось 75,4 тыс. абитуриентов, что несколько меньше, чем в прошлом году (тогда было чуть больше 78 тыс.).

В то же время желающих сдавать белорусский язык в этом году оказалось больше - почти 28,5 тыс. (в прошлом году - около 22,3 тыс.). На математику зарегистрировалось 51,5 тыс. (в 2016-м - около 48 тыс.), физику - более 30 тыс. (около 28 тыс.), на биологию и английский примерно одинаковое число абитуриентов - более 29 тыс. человек (эта цифра также превышает прошлогодний показатель).

Регистрация для участия в основном этапе ЦТ завершилась в Беларуси 1 июня в 19.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку - 14 июня, обществоведению - 16 июня, математике - 18 июня, биологии - 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 22 июня, химии - 24 июня, физике - 26 июня, истории Беларуси - 28 июня, географии - 30 июня, всемирной истории (новейшее время) - 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, - 11.00.