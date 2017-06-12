закрыть
12 июня 2017, понедельник, 14:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Долой эту власть»: На митинг в Новосибирске вышло более пяти тысяч человек

3
  • 12.06.2017, 12:40
  • 7,146

Участники массовой акции против коррупции прошли маршем по набережной реки Обь.

Согласованная акция против коррупции в Новосибирске прошла на набережной реки Обь. Центр города оказался занят официальными мероприятиями в честь Дня России, но и удаленная площадка собрала рекордное для Новосибирска количество участников митинга, сообщает «Радио Свобода».

По оценке организаторов, высказать свое отношение к проблеме коррупции вышло около 5 тысяч человек. Часть из них приняла участие в шествии от места сбора до Михайловской набережной, где к ним присоединились остальные митингующие. Само шествие напоминало по форме Монстрацию: сторонники Алексея Навального несли главный лозунг «Коррупция ворует будущее» и скандировали по пути речевки, такие как «Россия без Путина» и «Власть - это народ».

Начало митинга немного задержалось, так как не все желающие смогли войти на площадку перед импровизированной сценой. Выступающие в основном говорили о том, что в стране настало время перемен. Участники акции с этим соглашались и охотно подхватывали звучащие лозунги, самым популярным из которых был «Долой эту власть».

Сам митинг прошел спокойно, хотя впервые на подобных акциях место проведения мероприятия было по периметру ограждено забором, а сотрудники полиции выборочно проверяли рюкзаки и сумки участников митинга. Кроме того, по сообщениям сотрудников регионального штаба Алексея Навального, полицейские задержали квадрокоптер, который снимал происходящее сверху.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?