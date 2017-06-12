закрыть
12 июня 2017, понедельник, 14:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На МТЗ запрещают работникам приходить в шортах и сланцах

19
  • 12.06.2017, 12:44
  • 7,258
Фото: bymedia

На территории предприятия появился возмутительный приказ.

На территории МТЗ появилось объявление: «В связи с развитием промышленного туризма и регулярным посещением нашего предприятия иностранными делегациями на заводе работникам мужского пола запрещено проходить на территорию предприятия в шортах и сланцах». Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство даже не поверило в подлинность такого приказа, пишет nn.by.

Автор фотографии считает, что это розыгрыш, но это не так:

На предприятии журналистам объяснили появление этого объявления следующим образом: «Это была устная рекомендация, связанная с тем, что в последнее время у нас очень много делегаций и туристов. Они проходят через центральную проходную, как и обычные сотрудники. И если человек идет на работу в шортах и сланцах, будто только что с пляжа — это вредит имиджу предприятия. Мы пока официально ничего не запрещали. Просто рекомендуем людям».

На заводе существует дресс-код, он распространяется на руководство завода, бухгалтерию, охрану. Для охраны это фирменная форма, у остальных — деловой костюм. «На конвейере рабочий тоже имеет форму, рабочий комбинезон. А в чем он доходит до цеха — мы повлиять не можем. Мы просто обратились к работникам с рекомендацией», — прокомментировали на предприятии.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?