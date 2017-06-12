На МТЗ запрещают работникам приходить в шортах и сланцах 19 12.06.2017, 12:44

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Фото: bymedia

На территории предприятия появился возмутительный приказ.

На территории МТЗ появилось объявление: «В связи с развитием промышленного туризма и регулярным посещением нашего предприятия иностранными делегациями на заводе работникам мужского пола запрещено проходить на территорию предприятия в шортах и сланцах». Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Большинство даже не поверило в подлинность такого приказа, пишет nn.by.

Автор фотографии считает, что это розыгрыш, но это не так:

На предприятии журналистам объяснили появление этого объявления следующим образом: «Это была устная рекомендация, связанная с тем, что в последнее время у нас очень много делегаций и туристов. Они проходят через центральную проходную, как и обычные сотрудники. И если человек идет на работу в шортах и сланцах, будто только что с пляжа — это вредит имиджу предприятия. Мы пока официально ничего не запрещали. Просто рекомендуем людям».

На заводе существует дресс-код, он распространяется на руководство завода, бухгалтерию, охрану. Для охраны это фирменная форма, у остальных — деловой костюм. «На конвейере рабочий тоже имеет форму, рабочий комбинезон. А в чем он доходит до цеха — мы повлиять не можем. Мы просто обратились к работникам с рекомендацией», — прокомментировали на предприятии.