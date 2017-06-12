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Лукашенко поздравил Путина и Дутерте

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  • 12.06.2017, 12:48
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Круг друзей белорусского диктатора говорит сам за себя.

Правитель Беларуси Лукашенко поздравил президентов России и Филиппин — Владимира Путина и Родриго Дутерте — с национальными праздниками, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Восточные соседи 12 июня отмечают так называемый «День России». Лукашенко отметил, что в Беларуси «высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Россией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты в интересах наших народов».

«Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит ее настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение ее стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян», — отметил белорусский диктатор.

Лукашенко «от имени белорусского народа и себя лично» также поздравил сегодня президента Филиппин с Днем независимости.

«Пользуюсь возможностью, чтобы подтвердить заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии всесторонних связей между нашими странами, расширении взаимодействия в рамках международных организаций, более полной реализации существующего потенциала сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в поздравлении.

Одиозный правитель Филиппин Дутерте прославился тем, что сравнивал себя с Гитлером, хвастался личным участием в убийствах подозреваемых в нарушении закона и угрожал сжечь ООН.


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