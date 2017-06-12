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Пинчане могут остаться без пенсий

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  • 12.06.2017, 13:00
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Если предприятие не делает выплат в фонд соцзащиты, то его работники не получат пенсию.

Шесть предприятий Пинщины и Лунинетчины в І квартале имели задолженности по платежам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН), пишет media-polesye.by.

Эта организация постоянно обновляет списки своих крупнейших должников.

Список плательщиков, имеющих наибольшие суммы просроченной задолженности в Фонд соцзащиты населения в Пинском и Лунинецком районах на 01.04.2017 года (использована информация ФСЗН)

Интересно, что на Лунинетчине должниками являлись государственные сельхозпредприятия, а на Пинщине – рыбхоз, производитель бетонных изделий, тротуарной плитки и памятников, интернет-магазин.

Возможно, эти предприятия уже погасили свои задолженности перед ФСЗН. А если это не так, то у их работников могут возникнуть проблемы с начислением страхового стажа и размером пенсии. Ведь именно из средств Фонда социальной защиты населения и выплачиваются трудовые пенсии. А если не было платежей, то этот период в стаж работы не учитывается.

На сегодняшний день, чтобы получить трудовую пенсию, страховой стаж должен составлять 16 лет. С каждым годом этот показатель расчета пенсий растет и к 2025 году составит 20 лет.

Госорганы к должникам принимают строгие меры. Например, бесспорное взыскание – это, когда на счет должника поступают деньги, банк их тут же перечисляет в ФСЗН. Также могут быть приостановлены операции по расчетным счетам и без разрешения ФСЗН должники не смогут распоряжаться своими деньгами. Кроме того, за частичную, полную неуплату и несвоевременную уплату взносов в ФСЗН может быть наложен административный штраф: 20% от задолженности – на предприятие и 7-20 базовых величин – на руководителя.

Правда, не всегда принимаемые меры приносят должный результат. Например, уже 2 года в списках должников Фонда значится минское СП «Унибокс», задолженность которого составляет около 400000 долларов США. Это значит, что 2 года выпадут из страхового стажа работников этой организации.

Поэтому специалисты советуют гражданам самим контролировать выплаты работодателем в ФСЗН. Для этого нужно обратиться с заявлением в любое отделение Фонда и ему сделают выписку с его индивидуального счета.

А список неплательщиков регулярно публикуется на сайте ФСЗН.


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