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Кремлевские СМИ состряпали фейк о кортеже Порошенко «по пути в Европу»

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  • 12.06.2017, 13:13
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Российской пропаганде не дает покоя безвизовый режим Украины с ЕС.

Российская пропаганда распространила фейковую новость о якобы ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко на Закарпатье.

Так, российские СМИ сообщили о том, что президентский кортеж, двигавшийся на открытие символической «двери в Европу» в честь начала действия безвизового режима с Евросоюзом, сбил по дороге в Ужгород мотоциклиста, пишет obozrevatel.com.

При этом в сети также появились видеоролики, якобы снятые очевидцами на месте происшествия, которые заявляют, что после ДТП кортеж даже не замедлил движения.

В свою очередь в главном управлении Национальной полиции Украины по Закарпатской области данную информацию опровергли, пояснив, что авария произошла уже после проезда президента.

«Сообщение об аварии с участием президента Украины, которая якобы произошла на Закарпатье, абсолютно не соответствует действительности. Визит главы государства прошел без каких-либо нарушений общественного порядка», – сказано в сообщении.

«В действительности авария случилась уже после того, как кортеж президента проехал по этой дороге. Водитель мотоцикла вовремя не заметил BMW и решил экстренно затормозить, в результате чего упал в кювет. Никакого столкновения не было, тем более с каким-либо из автомобилей кортежа», – добавили в Нацполиции.


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