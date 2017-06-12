Патриоты чувствуют, что за ними стоит вся Беларусь 12.06.2017, 13:24

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В «деле патриотов» важен голос каждого белоруса.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- Патриоты понемногу выходят на свободу. Можно ли говорить о том, что «дело патриотов» разваливается? Есть ли в этом заслуга белорусского гражданского общества?

- Пока все патриоты не вышли на свободу – рано говорить о победе. Трудно переоценить роль белорусского общества в этом процессе: моральная поддержка, материальна поддержка, ребята чувствуют, что за ними стоит вся Беларусь. Человек, которому оказывают поддержку никогда не сломается. Наши ребята выходят непобежденными, они выходят победителями. Думаю, что имеет место давление со стороны Запада. Ведь «дело патриотов» шито белыми нитками, это клоунада и цирк.

- До сих пор 14 человек остаются за решеткой. Также не стоит забывать о Дмитрии Полиенко, Михаиле Жемчужном, что может сделать простой белорус для того, чтобы у нас в стране не осталось политических заключенных?

- Самое главное – сделать так, чтобы власти нас услышали. В идеале – этот режим должен быть заменен на человеческую, христианскую, достойную власть, это мечта каждого белоруса. Мы должны сделать так, чтобы Лукашенко нас услышал и выпустил наших героических патриотов.

Что мы можем сделать: писать письма в администрацию Лукашенко, выходить с портретами политзаключенных. Не нужно боятся, ведь сегодня пришли за ними – завтра придут за тобой. Ведь сегодня весь белорусский народ является заложником беззаконий режима.

Можно принять участие в акциях протеста, которые намечены на 22 июня и 3 июля. Когда ты выходишь за кого-то, кто сидит за решеткой – ты выходишь за себя. Еще раз повторюсь, есть много способов влиять на ситуацию, начиная от банальных писем, в которых нужно требовать освобождения всех политзаключенных.

Важно писать письма самим политзаключенным. Но опять же, письма не доходят. Нужно также писать на это жалобы, ведь письмо – это наша собственность, мы покупаем его за деньги, конверт стоит 50 копеек – для студента или пенсионера это немаленькие деньги. Эти письма не доходят, нас и тут обкрадывают. Но все равно, десять писем не дойдет – один-два дойдут. Для ребят это важно. Нужно начинать с себя. Я пишу письма патриотам, выхожу на акции протеста. Каждый может поддержать наших героев.