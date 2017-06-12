Владимир Кийко: Белорусы заставили режим считаться со своим мнением 12.06.2017, 13:37

Нужно продолжать давление на власть и требовать освобождения политзаключенных.

Об этом заявил витебский координатор Белорусского Национального Конгресса Владимир Кийко, в интервью сайту bnknews.org.

Политик положительно оценил итоги акций, прошедших по всей стране после «Марша рассерженных белорусов»:

— Протесты показали, что мы, белорусы, умеем бороться за свои права. Люди заставили режим считаться со своим мнением. Лукашенко был в панике, иначе нельзя назвать то состояние, в котором он оказался. Брутальный разгон акции в Минске на в День Воли является ярким тому свидетельством. У него не осталось никаких доводов в свою пользу кроме омоновским дубинок. А там где власть использует силу, она всегда политически проигрывает. И я думаю, что если бы у нас провели бы после этих акций честные социологические исследования, то выяснилось бы, что рейтинг Лукашенко находится где-то около нуля.

Весенние протесты, по словам Владимира Кийко, оказали влияние на настроение людей по всей стране и, в том числе, в Витебске:

— Многие обращаются и ко мне лично, и через социальные сети с вопросом, когда же будут новые акции у нас в городе? И почему в Минске людей призывают выходить на площадь, а у нас местная оппозиция спит? Все это свидетельствует о том, что люди за 20 с лишним лет диктатуры соскучились по политической активности и хотели бы продолжить выходить на улицы. В основном, конечно, витеблян волнуют экономические проблемы. Людей беспокоят низкие заработные платы, банкротство предприятий, коррупция и беззаконие местных чиновников, отсутствие рабочих мест, повышение пенсионного возраста. Пока далеко не все понимают, что основная проблема — политическая, все остальные- ее следствие.

Главные задачи оппозиции — добиться освобождения политзаключенных, считает витебский координатор БНК:

— Нужно оказывать давление на власть. Нужна консолидация общества. Только совместными усилиями можно добиться прекращения уголовного преследования и освобождения патриотов. Необходимо поднимать этот вопрос на различных международных встречах с европейскими политиками. Давление должно оказываться как внутри страны гражданским обществом, так и снаружи — различными международными институтами и зарубежными политиками.