закрыть
12 июня 2017, понедельник, 14:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский рубль сдал к доллару и евро на первых торгах недели

  • 12.06.2017, 13:41

На валютных торгах 12 июня евро и американская валюта подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0001 до Br1,8759 (9 июня - Br1,8758 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0038 до Br2,1023 (9 июня - Br2,0985 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0077 до Br3,2846 за 100 российских рублей (9 июня - Br3,2923 за 100 российских рублей).


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?