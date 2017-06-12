Белорусский рубль сдал к доллару и евро на первых торгах недели 12.06.2017, 13:41

На валютных торгах 12 июня евро и американская валюта подорожали, а российский рубль подешевел.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0001 до Br1,8759 (9 июня - Br1,8758 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0038 до Br2,1023 (9 июня - Br2,0985 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0077 до Br3,2846 за 100 российских рублей (9 июня - Br3,2923 за 100 российских рублей).