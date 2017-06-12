Навального задержали в подъезде его дома 6 12.06.2017, 13:51

Алексей Навальный

Политик успел заявить, что планы не меняются и призвал москвичей выходить на Тверскую.

Политика Алексея Навального задержали в подъезде его дома. Об этом сообщила в твиттере его жена Юлия Навальная.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», - написала Юлия Навальная.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что в офисе Фонда борьбы с коррупцией отключили электричество.

Навальный в последний день решил отменить согласованный митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он объяснил перенос тем, что абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Власти назвали акцию на Тверской провокацией и заявили, что «будут жестко реагировать на правонарушения». Однако затем чиновники заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать.

Ранее столичная мэрия требовала провести митинг без звуковой аппаратуры и экранов, потому что те «могут повлиять на поведение людей».

12 июня (акции против коррупции) запланированы более чем в 210 городах России. Задержания начались во Владивостоке, одного участника акции облили зеленкой, организатора оштрафовали за несогласованную акцию. Активистов задерживали также в Благовещенске, Казани, Норильске и Новосибирске. В Благовещенске на оппозиционеров напали казаки. Всего к настоящему моменту в антикоррупционных акциях задержали больше 40 человек.

Предыдущий антикоррупционный митинг прошел 26 марта почти в ста городах России. Поводом для него стало расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Во многих городах акции закончились массовыми задержаниями, в Москве задержали более тысячи человек. После митинга СК завел уголовное дело о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти. По нему проходят семь человек: Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков. Кулий и Шпаков уже получили реальные сроки по делу.