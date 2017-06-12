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Рейтинг силы паспортов: Белорусский между оманским и ботсванским

  • 12.06.2017, 14:04

У стран-соседок Беларуси дела обстоят куда лучше.

В Глобальным рейтинге силы паспортов 2017 года, что составляет компания Arton Capital, белорусский паспорт оказался на 58-й из 94 позиций. Лучше белорусского паспорта в рейтинге более сотни паспортов других стран, передает «Радые Свабода».

Белорусский паспорт позволяет ездить без виз в 70 стран мира (в 37 совсем без визы, в 33 с визой по прибытию). Тем временем немецкий и сингапурский паспорта (первая позиция в рейтинге) позволяют ездить без виз в 159 стран.

Соседи Беларуси по «безвизовыму» рейтингу - Оман и Тайланд (72 «безвизовое место»), Ботсвана и Науру (71), Лесото, Саудовская Аравия, Папуа - Новая Гвинея и Казахстан (69). Хуже Беларуси в рейтинге ряд стран Африки и Азии, а также частично признанное Косово.

Географические соседи Беларуси выше в рейтинге: Польша на 10-й позиции cо 150 «безвизовыми» странами, Литва и Латвия на - 11-й со 149 странами, Украина - на 30-й со 119 странами, Россия - на 41-й со 106 странами.

Беларусь принимает без виз граждан 90 стран мира (большую часть - только на 5 дней и только по прилету через Национальный аэропорт), согласно этому параметру она на 50-й позиции 100 рядом с Бразилией и Таджикистаном. Самой «странноприимнической» соседкой Беларуси согласно этому параметру является Украина (46-я позиция из 96 стран).

За год ситуация с белорусским паспортом почти не изменилась: плюс три безвизовые страны. Тем временем паспорта украинцев позволиляют ездить без визы в еще три десятка стран. С украинским паспортом от 11 июня можно ехать без визы в страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), но нельзя, в отличие от белорусского паспорта, на Кубу, в Вьетнам, Венесуэлу, Гамбию и Монголию.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный не исключает введения виз для белорусов: мол, в случае отмены Украиной безвизового режима для России будет необходимо пересмотреть аналогичные соглашения с Беларусью и Казахстаном.

Паспорт Беларуси имеет самый популярный цвет, синий. Такого цвета паспорта в 77 стран мира. Еще в 68 стран мира паспорта красные, в 43 - зеленые, в 11 - черные.

Белорусский паспорт в конце мая потерял одну из своих функций в стране происхождения: гражданам Беларуси разрешили покупать валюту без предъявления паспорта.


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