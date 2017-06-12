Видеофакт: Африканские легионеры «Слуцка» душевно поют народную песню 12.06.2017, 14:09

Фото: sfc-slutsk.by

Футболисты исполнили экзотическую песню недалеко от сахарного комбината, спонсирующего команду.

На прошлой неделе корреспондент tribuna.com Тарас Щирый съездил в Слуцк, чтобы познакомиться с ивуарийскими легионерами, выступающими за местный футбольный клуб.

Большая компания выбралась на прогулку в районе сахарного комбината, спонсирующего команду. Общение складывалось легко и приятно, и журналист попросил африканцев исполнить какую-нибудь народную песню, популярную в Кот д’Ивуаре – те не отказали.

В кадре слева направо – Конана Ауйе, Секу Думбия и Сенена Себаи.