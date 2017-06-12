Видеофакт: Африканские легионеры «Слуцка» душевно поют народную песню
- 12.06.2017, 14:09
Футболисты исполнили экзотическую песню недалеко от сахарного комбината, спонсирующего команду.
На прошлой неделе корреспондент tribuna.com Тарас Щирый съездил в Слуцк, чтобы познакомиться с ивуарийскими легионерами, выступающими за местный футбольный клуб.
Большая компания выбралась на прогулку в районе сахарного комбината, спонсирующего команду. Общение складывалось легко и приятно, и журналист попросил африканцев исполнить какую-нибудь народную песню, популярную в Кот д’Ивуаре – те не отказали.
В кадре слева направо – Конана Ауйе, Секу Думбия и Сенена Себаи.