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Видеофакт: Африканские легионеры «Слуцка» душевно поют народную песню

  • 12.06.2017, 14:09
Фото: sfc-slutsk.by

Футболисты исполнили экзотическую песню недалеко от сахарного комбината, спонсирующего команду.

На прошлой неделе корреспондент tribuna.com Тарас Щирый съездил в Слуцк, чтобы познакомиться с ивуарийскими легионерами, выступающими за местный футбольный клуб.

Большая компания выбралась на прогулку в районе сахарного комбината, спонсирующего команду. Общение складывалось легко и приятно, и журналист попросил африканцев исполнить какую-нибудь народную песню, популярную в Кот д’Ивуаре – те не отказали.

В кадре слева направо – Конана Ауйе, Секу Думбия и Сенена Себаи.


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