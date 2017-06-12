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Многодетная семья в Наровлянском районе полгода живет без воды

  • 12.06.2017, 14:15

На все просьбы подключить ближайшую к дому колонку коммунальщики отвечают, что не положено.

Многодетная семья в деревне Грушевка Наровлянского района полгода живёт без воды, сообщает ОНТ.

После того, как в их посёлке начали отключать колонки, Жанна Высоцкая ходит за водой к соседям. На все просьбы подключить ближайшую к дому коммунальщики отвечают, что не положено.

В итоге многодетная мать Жанна Высоцкая вынуждена, преодолевая расстояние в полкилометра в одну сторону, ходить за водой к знакомым, у которых есть колодец.

На все просьбы подключить ближайшую к дому колонку коммунальщики отвечают отказом, ссылаясь на то, что это, дескать, не положено.

Не только семья Высоцких, но и другие жители возмущены данной ситуацией и жалуются на отсутствие возможности постирать, помыться и так далее, а у всех – маленькие дети.

Отмечается, что Жанна всегда исправно платила за эксплуатацию уличной колонки, но теперь коммунальщики предлагают ей провести отдельную трубу — и, разумеется, за её счёт, на что жительница Грушевки не имеет средств.

Жанна Высоцкая, житель д. Грушевка: «У меня пока таких средств нет, чтобы провести во двор. Это хорошо, что сейчас дожди идут, а жара будет под тридцать градусов... Где воду набрать, если и в колодце уровень воды тоже падает?».

Отключение колонок в поселке, по словам коммунальщиков, связано с тем, что одни жители от них просто отказывается, другие – имеют большие долги за воду. Последнее касается и семьи Высоцких.

«Фактически проживают в доме пять человек, но договор до сих пор на одного только. В результате потребление воды растёт, у нас автоматически растёт неучтённый расход воды, это потери, это убыток предприятию», - цитирует телеканал и.о. главного инженера предприятия «Жилкомстрой» Наровлянского района Виктора Красюкова.

В сельском исполкоме заявляют, что о бедственном положении семьи не знали, и обещают, что помогут многодетной матери решить проблему с коммунальщиками.


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