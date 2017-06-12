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Репетитор: Школьные экзамены уже давно превратились в профанацию

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  • 12.06.2017, 14:32
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Нужны ли выпускные экзамены в школах и, если нужны, то в каком виде они должны быть?

Этот вопрос Intex-press обсудила со специалистами в сфере образования и родителями.

Евгений Ливянт, репетитор по математике и физике:

– Нужны ли выпускные экзамены – вопрос риторический. Школьные экзамены в нашей стране уже давно превратились в профанацию. Подтверждением этому является то, что при приеме на работу никто не смотрит на средний балл аттестата, а просят показать сертификаты ЦТ, что говорит о высоком доверии к объективности его результатов.

Сегодня в школах, конечно, есть учителя, которые не идут на сделку с совестью и выставляют школьникам честно заработанные ими оценки, но такие педагоги скорее исключение.

На мой взгляд, школьные экзамены нужно совмещать со вступительными, как сделали это в Украине и России. Но в нашей же стране на это вряд ли пойдут. Приравнять выпускные экзамены к вступительным для руководства Министерства образования значит официально признать катастрофически низкий уровень подготовки белорусских школьников.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний:

– Выпускные экзамены отменять нельзя, ведь это проверка тех знаний, которые дети получили в школе. К тому же не все выпускники поступают в высшие учебные заведения, а документ о получении общего среднего образования нужен всем.

Неправильно и совмещать выпускные экзамены со вступительными. Приведу такую аналогию: перед тем, как получить водительское удостоверение, человек сначала сдает экзамен в автошколе, а уже потом – в ГАИ. Так и в системе образования: выпускные и вступительные экзамены – это разные испытания.

Марина Жук, учитель русского языка и литературы средней школы №18 г. Барановичи:

– Такое явление, как выпускные экзамены в школе, на мой взгляд, отжили свое. По крайней мере в той форме, в которой они существуют сейчас. Ведь понятно, что учителя переживают за ребят, которых учили. Поэтому экзамены в школах нужно либо вовсе отменить, либо принимать экзамены должны не школьные учителя, а независимые комиссии, члены которой объективно оценят знания выпускников.

Юлия Чернявская, культуролог, литератор, преподаватель:

– Я не противник выпускных экзаменов в школе, я – противник централизованного тестирования. Та форма, в которой оно проводится, лишает многие вузы действительно талантливых студентов, рассмотреть потенциал которых возможно лишь во время экзамена, а не по бумаге с тестом, где стоят крестики и галочки.

Хотя определенные минусы есть и в школьных экзаменах. Например, завышение отметок угодным ученикам и занижение отметок неугодным.

Андрей Ромашко, папа выпускника:

– Дико слышать, как сейчас дети сдают экзамены в школе. Хотя мой сын мне ничего не рассказывал, но от друзей и знакомых – тоже родителей выпускников – я не раз слышал, как ребенок во время экзамена выходил в коридор, где ему передавали записку с решением контрольной работы. И потом эта записка по рядам между партами гуляет, и все списывают. Кому нужны такие экзамены? А учитывая то, что результаты экзаменов в школе сейчас ни на что не влияют (при поступлении важен результат ЦТ), пусть бы их вообще отменили.

Наталья, мама выпускницы:

– Мне кажется, что лучшим вариантом было бы совместить школьный экзамен и ЦТ. И дело даже не в том, насколько объективны учителя к своим воспитанникам. Важнее, на мой взгляд, то, какой груз сваливается на выпускников: сначала экзамены в школе, потом сразу же тестирование. Форма сдачи разная: например, английский в школе сдается устно, на ЦТ – в виде теста. Предмет один, а подготовка к испытаниям разная. Я уж не говорю о волнении и переживаниях детей. Ведь каждый экзамен – это стресс. И в этом стрессовом состоянии они находятся практический целый месяц. А потом очередное волнение: проходишь по баллам или нет? Единый экзамен, на мой взгляд, лучший выход.


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