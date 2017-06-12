Огинский и Великое Герцогство Литовское 12.06.2017, 14:42

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Как Беларусь могла вернуть себе государственность во времена Наполеоновских войн.

Великое Герцогство Литовское - проект, который Александр I собирался осуществить. Однако война с французами, которая началась ровно 205 лет назад, 12 июня 1812 года, помешала этому, пишет «Новы час».

Конфиденциальное письмо

За три месяца до войны с Наполеоном Александр I передал конфиденциальное письмо Адаму Чарторыйскому, близкому другу, бывшему министру иностранных дел России. В этом письме, по сути обосновывалась идея герцогства:

“…Разрыв с Францией кажется неизбежным. Цель Наполеона уничтожить или, по меньшей мере, унизить последнее государство, пользующееся уважением в Европе, и, чтобы этого добиться, он выдвигает вперед неприемлемые требования, которые несовместимы с достоинством России…

Так как я бы никогда не мог согласиться на подобные предложения, то весьма вероятно, что следствием этого будет война… Она заставит кровь литься ручьями, и эти бедные люди будут опять принесены в жертву ненасытному честолюбию человека. Наполеон имел по этому поводу конфиденциальные разговоры с австрийским и прусским посланниками, и тон, в котором он высказывался, рисует прекрасно его характер и недостаток привязанности к Вашим соотечественникам, которых он считает лишь орудием своей ненависти к России.

Хотя не невозможно, чтобы мы могли с нашими войсками добраться до Вислы, даже перейти ее, и таким образом вступить в Варшаву, все-таки будет благоразумнее не строить наших расчетов на столь выгодных шансах; из-за этого рождается необходимость сообразовать наши поступки с тем, чтобы не рассчитывать на помощь и преимущества, которые бы нам могло доставить обладание Варшавой. Следовательно, нам нужно будет сосредоточить нашу деятельность в ваших областях.

Из этого вытекают несколько крайне важных для решения вопросов.

Какой самый удобный момент, чтобы провозгласить восстановление Польши? Совпадет ли он с моментом разрыва?

Будет ли это после того, как военные действия доставят нам известные высшие преимущества?

Если предпочтение может быть оказано второму условию, то будет ли полезно успеху наших планов, если учредить Великое герцогство Литовское, как предварительное мероприятие, и даровать ему одну из намеченных конституций?..

Проект Огинского

Создание Великого Герцогства Литовского по замыслу Александра I могло стать противовесом герцогству Варшавскому, созданному Наполеоном на тех землях Польши, которые были присоединены Пруссией и Австрией. Герцогство Литовское должно было удовлетворить патриотические желания знати и усилить ее пророссийские чувства. Герцогство планировалось образовать из восьми губерний - Виленской, Минской, Витебской, Могилевской, Волынской, Подольской и Киевской. Проект содержал пункты о личном освобождении от крепостной зависимости крестьянства и создании 100-тысячной армии, котороя входило бы в состав российского, но имела специальную форму.

Главным автором проекта был князь Михаил Клеофас Огинский, бывший министр финансов ВКЛ, командир батальона повстанцев Костюшко. Потом он эмигрировал и пять лет ездил по Европе, но ради получения права на собственность принес присягу на верность Александру I. Царь дал ему чин российского сенатора, взял в свою свиту. Огинский ездил в Париж, где встречался с Наполеоном и его высшими сановниками. Если бы Наполеон отвлекся с началом войны хотя бы на год, Великое герцогство Литовское имело шанс появиться на карте. Но Наполеон начал войну в 1812 году.

Война

Создав на западных границах группировку в 450 тысяч человек (позже к ней присоединились еще 150 тысяч), Наполеон рассчитывал разбить русские войска в пределах Беларуси и продиктовать свои условия мира. Император сообщил маршалaм свою стратегию: "Я начну кампанию переходом через Неман. Закончу ее в Смоленске и Минске. Там остановлюсь. Я укреплю эти два города и займу Вильно, где будет моя главная квартира в ближайшую зиму, властью Литвы, которая жаждет сбросить с себя русский гнет.

Однако в реальности все пошло не так, как задумывалось. Стали проявляться все изъяны Великого войска, которое на 297 французских батальонов имела 307 батальонов из разных стран Европы, а на 38 тысяч французской конницы - 42 тысячи кавалеристов из подчиненных стран. К мародерству добавилось массовое дезертирство. Около 60 тысяч дезертиров - больше, чем убитых и раненых, - отсиживались в лесах.

В Вильнюсе на третий день прихода французов Наполеон создал Комиссию временного правительства Великого Княжества Литовского.

За обещание восстановить Великое княжество надо было сформировать 5 пехотных и 4 уланских полка. Они получили нумерацию полков, как в польском корпусе Понятовского, - с 18-го по 22-й в пехоте, с 17-го по 20-й в кавалерии. Организация, форма и штаты устанавливались по образцу польских. Уланы носили черную конфедератку, но вместо польского орла на ней крепилось изображение «Погони».

Был создан и причислен к императорской гвардии гвардейский полк лёгкой кавалерии в составе 1280 человек, командиром которого Наполеон утвердил бригадного генерала Канопку. Полк должен был комплектоваться добровольцами из шляхты. Форма была аналогична польскому гвардейскому полку. Срок службы для всех рекрутов был установлен 6 лет. Рекрутами из крепостных обещали по возвращении с войны передать в собственность земельный надел. Уставным языком команд был польский.

Ко времени отступления Наполеона, в середине ноября, подчиненные ему войска ВКЛ составляли 20 тысяч человек. Для сравнения: Австрия дала для наполеоновской армии 30 тысяч солдат, Швейцария - 16 тысяч, Голландия - 52 тысячи, поляки выставили 60 тысяч кавалерии и пехоты.

С приходом французов крестьянское и городское население Беларуси попробовала все тяготы оккупации. Только в августе в Беларуси, согласно указу Наполеона, реквизиции подлежали 528 тысяч тонн хлеба, 100 тысяч тонн овса, 53 тысяч голов скота, 4,5 тысячи тонн сена. Были введены налоги с доходов на водку, рыбу, масло, табак и др. Все требования по реквизициям, новым налогам и поборам сообщались на польском языке.

Объявив себя освободителем Беларуси и Литвы «от русского гнета», Наполеон потребовал компенсировать в свою казну все недостачи предыдущей российской администрации. В Минской губернии он собрал 539 тысяч рублей серебром.

Судьба солдат

Существенной военной помощи император от литовских полков не дождался. Отряд генерала Косецкого, направленный из Минска в Новый Свержень, 13 ноября был побит русскими егерями. На следующий день остатки его были разгромлены под Дзержинском, в плен попали 2000 человек. Остальные двинулись к Борисову.

Гвардейский полк Канопки 19 октября под Слонимом был разбит генералом Чаплицей. В плен попал сам генерал Канопка, 13 офицеров и 253 нижних чинов. Татарский эскадрон Ахматовича тоже воевал под Слонимом, принимал участие в обороне Вильно в декабре 1812-го. От эскадрона осталась одна рота, которая в 1813 году в количестве 3 офицеров и 15 рядовых была причислена к полку польских уланов Красиньского.

В январе 1813 года Наполеон взял остатки литовских войск (6000 человек пехоты, 2000 конницы) на французское содержание. 20-й уланский полк и небольшая часть 19-го были направлены в Данциг и переданы в состав 9-го польского полка, артиллерийская рота Тизенгауза вошла в состав польской артиллерии, 17-й и 19-й полки приняли участие в защите Гамбурга, после чего белорусские уланы влились в армию Царства Польского. Пехотные 18, 20, 21-й полки составили гарнизон крепости Модлин, который выдержал осаду 50-тысячного российского корпуса.

Пропавшее герцогство

После сожжения Москвы и сражения около Малоярославца французская армия начала отступать по Смоленской дороге близ Бородина, где лежали 100 тысяч убитых, до Березины, чтобы в деревне Студенка, оставить 40 тысяч при переправе и уйти из Российской империи. 1 января 1813 года русское войско вступило в Европу. Война с Наполеоном шла еще два года, и наконец в битве при Ватерлоо французы были разгромлены. Наполеон на английском фрегате был отправлен на остров св. Елены.

В 1815 году Александр I образовал в империи Царство Польское, дав ему Конституцию, сейм, польское правительство, 100-тысячное войско, свободу крестьянам.

Беларусь осталась за пределами Царства Польского, в составе старых губерний, потеряв за шесть месяцев военного лихолетья 500 тысяч населения, 100 тысяч голов скота, 700 тысяч тонн хлеба, один миллион серебряных рублей.

Захватив Варшаву, Александр и забыл проект Огинского, и скоро отношения между ними стали прохладными. Конъюнктурная необходимость в создании Великого герцогства Литовского отпала.