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Порошенко запретил георгиевскую ленту

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  • 12.06.2017, 14:59
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Президент Украины подписал закон об изменениях в кодекс об административных правонарушениях.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (№2031-VIII), сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник.

Этот закон был принят Верховной Радой 16 мая. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение георгиевской ленты или ее изображения предусматривают штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты или предметов с ее изображением во всех случаях.


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