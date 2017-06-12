Стали известны проходные баллы в гимназии Минска 1 12.06.2017, 15:38

Чтобы стать гимназистом, нужно было сдать три экзамена.

Подходит к концу вступительная кампания в гимназии. Экзамены сданы, проходные баллы уже известны, появились списки поступивших в 5-й класс. Чтобы стать гимназистом, нужно было сдать три экзамена: русский, белорусский и математику. К трем отметкам по экзаменам добавлялись три годовые по этим предметам. Всего можно было набрать 60 баллов.

В этом году поднялся самый высокий проходной балл: если в 2016 году он составил 57 баллов, то в этом - 58! Столько нужно было набрать, чтобы поступить в гимназии №10 и 41. Самый низкий балл в 2017 году - 47, в 2016 - 46.