Что белорусского в каждом втором iPhone и iPad 12.06.2017, 16:00

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Какую лепту вносят белорусские бизнесмены в «яблочную продукцию».

Частное белорусское предприятие «Изовак», сделав ставку на высокие технологии, стало одним из лидеров в своем сегменте мирового рынка, пишет belmarket.by.

Достаточно сказать, что 50 % iPhone и iPad корпорации Apple производятся, в том числе, с помощью вакуумного оборудования отечественной компании. Кроме того, среди ее заказчиков — Sharp, Samsung, Saint-Gobain, «Росатом», «Ростех», «Швабе». Нашему производителю принадлежит 40 % российского рынка вакуумного оборудования.

В структуре продаж группы компаний «Изовак» экспорт составляет 90 %. За 25 лет работы ГК неоднократно предпринимала попытки наладить сотрудничество с белорусскими предприятиями, однако надежда на положительный результат появилась только сейчас.

Успех любит упорных оптимистов

Своим созданием ГК «Изовак» обязана финансовым трудностям, с которыми в 90-е годы столкнулись ученые нашей страны. Чтобы добыть средства к существованию, четыре специалиста РТИ (ныне БГУИР) открыли научно-техническую фирму. Она размещалась в стенах университета, там же начинающие бизнесмены арендовали оборудование для работы.

«Если в США тогда было распространено «гаражное движение» (например, в гараже начинал свою карьеру Стив Джобс), то в странах бывшего СССР людей объединяли стены вузов», — напомнил генеральный директор ГК «Изовак» Михаил Дорошевич.

Долгое время фирма выживала за счет мелкой работы: напыляла рисунки на стаканы и продавала их в Польшу. Затем появились более интересные заказы. Среди них — прибор для криминалистики «След», защитные экраны на электронно-лучевые мониторы.

Однако и этих заказов было недостаточно для развития. В Беларуси спрос на наукоемкую продукцию практически отсутствовал. Через десять лет после создания фирмы бизнесменам удалось получить из Тайваня первый крупный заказ на выпуск 100 небольших модульных машин.

«Это было непросто. У нашей фирмы не было денег, однако партнеры поверили в нас и дали финансовые гарантии — более 1 млн долларов. Тогда это была огромнейшая сумма. Если бы наша фирма не справилась, то партнерам пришлось бы все компенсировать. Однако у нас получилось. Мы до сих пор тесно сотрудничаем, и в Тайване у нас уже размещена часть производства», — отметил Михаил Дорошевич.

Закрепившись на азиатском рынке, НТФ «Изовак» решила заявить о себе в России и выбрала трудозатратный, но действенный способ: технический и коммерческий директора на поездах объехали огромную страну и предлагали потенциальным покупателям свою продукцию. Идея сработала: сегодня ГК «Изовак» принадлежит более 40 % российского рынка вакуумного оборудования.

Впрочем, тема не закрыта. «Сотрудники отдела продаж и сегодня по полмесяца проводят в командировках. Потому что реализация сложной техники — это всегда личный контакт с заказчиком. По телефону не получится», — прокомментировал ситуацию генеральный директор.

Решающим успехом стал выход на орбиту корпорации Apple: белорусская компания получила от поставщика тачпанелей для этого IT-гиганта заказ на производство оборудования. Почти 70 % экранов на первых айфонах и айпадах были созданы с помощью инновационного оборудования «Изовак».

Сегодня научно-техническая фирма, состоявшая из четырех человек, превратилась в группу компаний, в штате которых работают более 160 сотрудников. Организации, входящие в состав ГК, занимаются производством вакуумного оборудования (основное направление) и оптических элементов, оказывают инжиниринговые услуги, предлагают напылительный сервис. Научные исследования и разработки выделены в отдельный вид деятельности.

Всегда быть на полшага впереди

В компании уверены: инновации — главный ключ к успеху. «Чтобы получить контракты, мы должны идти хотя бы на полшага впереди конкурентов», — отметил генеральный директор. Например, на азиатском рынке вакуумного оборудования много игроков, и покупателям проще работать с местными поставщиками, нежели заказывать оборудование, пусть и более высокого качества, у далекой белорусской компании. Кроме того, азиатские конкуренты могут «играть» с ценами. Чтобы оказаться в производственной цепочке Apple, многие готовы работать ниже себестоимости. ГК «Изовак» позволить себе этого не может. Поэтому ставка делается не на низкие цены, а на новые технологии и оригинальные решения, которые создаются благодаря научным исследованиям.

Иногда удается заработать, не придумывая что-то радикально новое, а сэкономив деньги заказчику. «Выход годной продукции на любом оборудовании — менее 100 %, поскольку всегда есть некоторый процент брака. Загрузили в установку 1000 экранов — на выходе получили 20 разбитых. Если учесть масштабы производства, то выходит, что на этом бое теряются огромные деньги. Когда нам удается снизить потери хотя бы на 1 %, мы экономим заказчику десятки миллионов долларов. Оборудование же стоит около 1 млн долларов. Выгода очевидна, и в этом случае мы можем выставлять условия по цене», — поделился секретами бизнеса Михаил Дорошевич.

Дополнительные козыри требуются для выхода на европейский рынок. Там связи между бизнес-партнерами сформировались много десятилетий назад, качество продукции высокое, преодолеть входные барьеры крайне трудно. Демпинговать же или работать без предоплаты ГК «Изовак» не намерена: слишком высоки риски.

Найти выход удалось благодаря науке: группа компаний заняла свою нишу в университетской среде. Для проведения научных исследований вузам необходимо оригинальное оборудование, созданное по индивидуальному заказу, а большинство производителей в Германии и Англии предлагают лишь стандартные решения. «Мы же создаем продукцию, исходя из пожеланий заказчиков, и почти все наши установки отличаются друг от друга. Гибкость — наш первый и главный козырь в Европе», — подчеркнул собеседник.

Второй козырь — уровень сервиса. Вопросы, возникшие после завершения работ и не прописанные в договоре, большинство западных компаний решают за дополнительную плату, а сотрудники ГК «Изовак» спешат на помощь бесплатно. Такой подход многим пришелся по душе, да и на белорусском предприятии его считают наиболее правильным.

«Если, кроме материальной выгоды, ценить личные отношения, то связи с клиентами становятся более прочными. Это политика наших собственников, воспитанных еще в советские времена. Каждый день на протяжении четверти века она доказывает свою эффективность», — считает гендиректор.

В компании понимают, что создать инновационный продукт могут только высококлассные специалисты, поэтому средства в обучение кадров вкладываются постоянно. ГК «Изовак» сотрудничает с университетами, совместно с БГУИР создала учебный центр. Кроме того, представители компании регулярно принимают участие в научных конференциях и выставках.

«В чем особенность нашего направления? Можно два-три года проездить на старом багаже и при этом оставаться успешными, однако потом компенсировать этот провал будет просто невозможно. Необходимо постоянно двигаться, искать, поддерживать высокий уровень специалистов», — раскрыл особенности ведения бизнеса в научно-технической сфере Михаил Дорошевич.

Однако есть одно но. Даже самые высококлассные специалисты не всегда могут придумать принципиально новый продукт, ведь для этого, помимо знаний, нужен особый склад мышления. За 25 лет работы организации удалось подготовить не более десяти таких сотрудников. Ядром же технических компетенций ГК «Изовак» остаются ее учредители — четверо ученых, которые некогда открыли научно-техническую фирму. Михаил Дорошевич уверен в том, что более продвинутых людей в области производства вакуумного оборудования в нашей стране не было и нет.

Если придумывать нечто принципиально новое могут единицы, то создавать его — десятки. Для этого нужны только соответствующие условия, одно из которых — техническая оснащенность. Оборудование, на котором производятся вакуумные установки, регулярно модернизируется.

«Снаружи они могут выглядеть как установки 15-летней давности, а внутри все обновлено. А как иначе?» — удивился вопросу о степени износа оборудования генеральный директор. Более того, недавно ГК «Изовак» завершила в Минске строительство нового здания с производственными корпусами.

На весах только чистая прибыль

«Семь лет назад в компании был один продавец. Сейчас их пятнадцать. Когда выходишь на рынок в качестве единственного производителя, проблем нет. Можно не волноваться о продажах, о прибыли. Нет необходимости бороться за заказчиков: они сами находят тебя. Потом появляются конкуренты, и жизнь компании становится труднее. Так произошло и с нами», — вспомнил Михаил Дорошевич.

Более двадцати лет «Изовак» возглавлял один из его создателей — Владимир Ширипов. Ему удавалось и организовывать текущую работу, и принимать участие в научных исследованиях. Однако ужесточение условий во внешней среде требовало прикладывать все большие усилия как в бизнес-процессах, так и в научной деятельности. Поэтому было решено укрепить коммерческую и финансовую службы, а Владимир Ширипов был назначен председателем совета директоров и сосредоточился на изобретательстве. Пост генерального директора занял наш собеседник, ранее занимавшийся продажами.

«Главный показатель для меня — чистая прибыль. Разумеется, значительная выручка радует, но если при этом я получаю только доллар чистой прибыли, то в чем смысл? Оценка успешности бизнеса выражается в чистой прибыли, а не в ощущении того, что «Изовак» — компания мирового уровня», — очертил основной бизнес-ориентир Михаил Дорошевич.

С другой стороны, руководитель должен иметь возможность чуть ли не мгновенно получать исчерпывающую информацию касательно любого, даже самого незначительного аспекта деятельности компании. Одно из весомых слагаемых успеха — высочайший уровень управленческой отчетности в ГК «Изовак», считает гендиректор. Кстати, это важно и с точки зрения работы с банками, которые могут дать, а могут и не дать кредит.

Экспорт — хорошо, а внутренний рынок — лучше

Несмотря на неудачный опыт работы с белорусскими компаниями, ГК не оставляет надежд найти партнеров на родине. Руководство предприятия считает, что решить эту задачу станет намного проще уже в ближайшее время, когда будет создана Ассоциация приборостроителей Беларуси. В ее состав войдут организации, производящие наукоемкую продукцию.

«Мы будем теснее общаться, делиться опытом, сможем организовать совместное обучение персонала, заниматься совместным маркетингом, привлекать совместные гранты и, как оказалось, даже заказывать друг у друга некоторые комплектующие. Это упростит и удешевит работу во многих областях», — не скрывал радости собеседник.

Помимо того, ведутся переговоры по поводу вступления в Парк высоких технологий. «Это будет на пользу всем: ПВТ получит производителя конечных продуктов, а мы — налоговые льготы по заработной плате, которые позволят нам стать более конкурентоспособными на рынке труда, повысить зарплату и создать новые рабочие места», — надеется Михаил Дорошевич.

Найти клиентов в нашей стране по-прежнему трудно. За последние десять лет на внутреннем рынке удалось продать только пять единиц оборудования. Кстати, именно с его помощью были изготовлены фильтры для космической съемки, установленные на втором отечественном спутнике «БелКА».

«Если появится возможность зарабатывать в Беларуси, мы с радостью сделаем это. Пока же обеспечиваем приток валюты в страну и наращиваем экспорт», — подвел итог беседе генеральный директор ГК «Изовак».