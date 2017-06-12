День независимости Московии от здравого смысла 4 Борислав Береза

12.06.2017, 16:13

Борислав Береза

Ода в честь «украинского безвиза».

В Мордоре сегодня празднуют. У них сегодня день независимости. Как заметил Александр Шульман это они отмечают "день независимости московии от здравого смысла". Слушая заявления руководителей Эрэфии и читая высказывания их лидеров мнений, понимаешь, что Александр прав. Но правота правотой, а в такой день надо подарки делать. Европа например подложила... ой, подарила накануне #безвиз для Украины. Но этот подарок в Мордоре не оценили и там от него многих кочевряжет. Не всех, но многих. Видимо хороший подарок. Франция подготовила сразу три подарка. Сначала "прокатила" на выборах протеже Эрэфиии мадам Ле Пен. Затем Макрон изящно "макнул" Путина при личной встрече. А вчера, накануне празднества, во Франции прошел первый тур парламентских выборовна которых пророссийский "Национальный фронт" Марин Ле Пен не получил желаемого реванша. Зато партия Макрона выиграла первый тур. Вот поздравили так поздравили. Черногория тоже подумала, что плохо не делать подарки и вступила в НАТО. А после того, как ЕС еще на год продлил санкции из-за Крыма, то в Вашингтоне решили не отставать и делают свой подарок. Конгресс США готовится принять на этой неделе очередной законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Как у нас говорят : "Вітаємо, ви здобули!"

Всего этого могло не быть если бы у кого-то в Кремле не свербели бы в заднице имперские амбиции. Одна русская народная поговорка звучит, как: "На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай, да свой затевай." Не Крым надо было отжимать, а своей территорией заниматься, не бурятских шахтеров на Донбасс завозить, а свои земли осваивать. Не захотели? Теперь получайте такую любовь и такое отношение, как заслужили. В России всегда умели сделать из друзей врагов. Когда-то из русофилов чехов правители Кремля смогли создать нацию, которая сильно не любит русских. Этот трюк они же повторили и с грузинами. Но лучше всего у Москвы получилось с украинцами. 70 лет агитации тотальная советизация, мифотворчество и весь навал пропаганды о братских народах смог разрушить один шизофреник, который научил украинцев ненавидеть Эрэфию и искренне любить Украину. Браво! Если обосраться, то по полной. И вот на этой бравурной ноте, хочу закончить свою оду в честь 12 июня. Но на прощание, в тренде последнего времени, напомню слова еще одного великого российско-эфиопского поэта Пушкина, который писал к Чаадаеву:

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Надеюсь, что кроме имен тех, кто приложил усилие к развалу путинской России, на развалинах Эрэфии будет выбит и список тех мерзавцев-путинцев, кого погребят обломки империи. И это будет прекрасно.

Борислав Береза, «Фейсбук»