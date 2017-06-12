Как жительница Барановичей бросила работу юриста и делает барельефы 4 12.06.2017, 16:15

На создание одного барельефа у Анастасии Кергет уходит около недели.

Анастасия Кергет, которая занимается изготовлением барельефов и художественной росписью стен, рассказала Intex-press, как случайный разговор с коллегой заставил ее отказаться от работы юрисконсультом и положил начало ее бизнесу:

- В детстве я мечтала быть художником или дизайнером. Ходила в изостудию, потом в художественную школу. Рисовала много и с упоением. А когда пришло время определяться с выбором профессии, я выбрала… юриспруденцию. Мне казалось, это более актуально, чем творчество, и художником я много заработать не смогу.

Окончила университет, отучилась в магистратуре академии при Лукашенко. Про рисование я тогда вообще не вспоминала. После учебы устроилась в частную фирму, где отработала два года юрисконсультом. И все это время я считала, что юриспруденция – мое призвание.

О рисовании напомнил коллега

Моя уверенность в правильности выбора профессии исчезла буквально в один день – после случайного разговора с одним из коллег. Он рассказал, что занимается оформлением интерьера на базе отдыха и хочет сделать там что-то очень необычное. Он знал о моем прежнем увлечении рисованием и предложил мне украсить стены барельефами. Я тогда даже не знала, что это такое, но пообещала помочь. Это предложение перевернуло мою жизнь.

Весь вечер я просидела в интернете, изучая материалы и просматривая видеоуроки по изготовлению барельефов. Меня настолько поглотил процесс, а главное – впечатлили работы мастеров, что я решила попробовать сделать что-то подобное сама. Купила необходимые материалы и инструменты в строительном магазине (стоят они, кстати, недорого) и приступила.

Свою первую работу я выполняла не на стене, а на листе гипсокартона. Процесс создания рельефного изображения очень захватил меня, а барельеф понравился всем знакомым и родственникам. Сама я к своим работам всегда относилась критически, но когда показала коллеге то, что получилось, он был поражен, насколько быстро я смогла научиться. По его просьбе я сделала девять барельефов различной сложности и размера. Теперь они украшают стены базы отдыха.

Самым сложным было уволиться с работы

К мысли о том, что на создании барельефов можно зарабатывать деньги, я пришла не сама. К тому, что можно заняться этим бизнесом, меня подтолкнул мой молодой человек. Он с самого начала поверил в меня – поддерживал и убеждал, что все получится. Чтобы я почувствовала уверенность в своих силах, да и «руку набила», попросил меня сделать несколько барельефов в квартире своей мамы.

Сначала я оформила стену в спальне, потом на кухне. Все были в восторге от результата, я же ощутила удовольствие от процесса работы. И в тот момент твердо решила: хочу, чтобы это стало делом моей жизни. Самым сложным для меня оказалось уволиться с работы, где я получала стабильную зарплату и был хороший коллектив. Но решение было принято.

О барельефах мало кто знает

Начав работать на себя, я сразу столкнулась с проблемой в поиске заказчиков. О барельефах сейчас мало кто знает, поэтому все мои сбережения, накопленные за два года работы юрисконсультом, ушли на рекламу моего дела.

К счастью, почти все клиенты полностью полагаются на мой вкус, поэтому проблем с заказчиками не возникало.

Материалы для работы я стараюсь закупать сама: мне так проще, ведь я лучше знаю, что мне понадобится. Да и заказчику не нужно тратить свое время на поиски. А стоимость материалов включается в стоимость работы, которая также зависит и от сложности барельефа, и от его размера.

О решении не жалею

Изготовлением барельефов я занимаюсь уже больше двух лет. И хоть стабильности в заказах, а соответственно и в моих доходах, пока нет, о своем решении уйти из фирмы и заняться любимым делом я не жалею.

Отказаться от привычного уклада и начать что-то совершенно новое всегда тяжело. Но я считаю: человек должен заниматься тем, что приносит ему удовольствие. А проблемы, как мне кажется, это естественная часть бизнеса. Особенно в самом начале пути. Просто не надо их бояться.